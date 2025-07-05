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台北電影獎》資深影評獲頒卓越貢獻獎 「給所有愛好電影的大家！」

2025台北電影節「卓越貢獻獎」頒給資深影評暨電影教育推廣者張昌彥。（台北電影節提供）2025台北電影節「卓越貢獻獎」頒給資深影評暨電影教育推廣者張昌彥。（台北電影節提供）

〔記者許世穎／台北報導〕第27屆台北電影獎頒獎典禮今晚（5日）登場，卓越貢獻獎頒給了資深影評暨電影教育推廣者張昌彥。他在80年代致力搭建台日交流橋樑，是將台灣電影推向國際發展的先鋒，他上台時感性表示在他的時代裡，電影是不算什麼的，家人也不懂，但他自己還是常常跑去看電影，「我一生裡面除了電影以外什麼都沒有！」

2025台北電影節「卓越貢獻獎」頒給資深影評暨電影教育推廣者張昌彥。（台北電影節提供）2025台北電影節「卓越貢獻獎」頒給資深影評暨電影教育推廣者張昌彥。（台北電影節提供）

張昌彥憑藉對電影的專業與熱情，不僅擔任過多項國內外電影競賽評審，更參酌日本山形國際紀錄片影展經驗，促成台灣國際紀錄片影展成立及籌備。面對獲獎殊榮，他謙虛回應：「做電影不是為了獲獎或掌聲，我只是專注於自己畢生熱愛，且認為這是必須持續做下去的事。」

張昌彥上台時表示，很高興現在很多人來參加電影節的活動，「希望所有人都可以做你自己喜歡的事情，這是最好的！」在接受熱烈掌聲後，他也說，「這個不是我個人的獎，給所有愛好電影的大家！」

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