小S女兒辦畫展被罵爆 李李仁心疼力挺：有才華為何不鼓勵？

李李仁談及畫展爭議，他力挺Lily。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「小S」徐熙娣的二女兒「Lily」許韶恩近日舉辦首場個展「Prey of Prey」，引起正反兩極評論，儘管有不少名人捧場、購買畫作，卻也有人認為，她是頂著「星二代」的光環，才能在這個年紀辦展。李李仁與小S一家交情深厚，他今（5日）出席寵物展為藍摯站台，談及畫展爭議，他力挺Lily：「一個小孩這麼會畫畫，她出來開畫展，我們不值得鼓勵嗎？」

李李仁談及畫展爭議，他力挺Lily。（記者李紹綾攝）

李李仁談及畫展爭議，他力挺Lily。（記者李紹綾攝）

李李仁坦言，Lily是因為媽媽小S名氣太大，一舉一動被外界放大檢視，他說：「現在小孩已經越來越少，對藝術或是任何東西有天份，你不鼓勵他？然後只是因為她的媽媽是誰，就特別關注？我覺得這樣子好像也說不太過去。」

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李李仁談及畫展爭議，他力挺Lily。（記者李紹綾攝）

對於小孩的才華，李李仁抱持鼓勵的態度，「小孩有什麼才華能夠越早的展現，我覺得是好事，很多世界的天才，不管各行各業，他們都是在很小的年紀就展現出他們特別的才華。而且我有看Lily她的講話，我覺得她講話滿得體、滿好的啊！」

李李仁分享毛孩如何透過寵物飼料加強免疫力的「好吃健康學」。（BLUE BUFFALO提供）

李李仁分享毛孩如何透過寵物飼料加強免疫力的「好吃健康學」。（BLUE BUFFALO提供）

談起「星二代」的話題，李李仁對於兒子「小龍」與女兒「荳荳」的喜好都很支持，透露兒子「小龍」有意走演藝圈，想跟他一樣當一位演員，但他建議兒子，「我希望你跟媽媽一樣當主持人，因為我覺得演員太辛苦了」，至於女兒「荳荳」則是對音樂相當有興趣，夫妻倆只希望孩子能先完成學業，要怎麼發展沒有太侷限，「荳荳之前也說想要賺大錢，但還是要先把大學念完。」

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