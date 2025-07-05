台北電影獎》曾國城又飲恨！李康生奪最佳男配自嘲「臥薪嘗『膽』」

李康生奪最佳男配自嘲「臥薪嘗『膽』」。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕第27屆台北電影獎頒獎典禮今晚（5日）登場，李康生以《默視錄》拿下最佳男配角，擊敗《小雁與吳愛麗》曾國城、《乒乓男孩》施名帥、《我家的事》曾敬驊以及《白衣蒼狗》洪瑜鴻（春風）。

評審大讚李康生透過演員的表現，讓觀眾得以進一步理解導演想傳達的主題。看完電影再回想時，會不斷思索他細微的神情與所釋放的線索，存在感強，為角色帶來鮮明特色。

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妙語如珠的李康生上台時笑說，「我今年犯了太歲，沒想到沒有去安，也拿這個獎！」日前剛發生烏龍偷海膽事件的他更自嘲，最近過著「臥薪嘗『膽』」的日子，「膽也不敢握了、也不敢嘗了，希望這個獎之後可以帶給我好運氣！」最後除了感謝評審、感謝劇組，他也特別感謝《默視錄》楊修華導演。更說要吃海膽慶功。

李康生在後台笑言會提到「臥薪嘗膽」，因為覺得那陣子滿委屈的，「像越王勾踐一樣，海膽很甜，但我嘗的那個膽是苦的」，想想又笑說，「呼籲一下，夏天千萬不要去九孔池玩水！」

他昨天在入圍酒會表示入圍不意外，稍早得獎仍說不意外，他表示，因為先前拿下亞洲電影大獎，是唯一代表台灣，「就算得了也是應該的。」

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