aespa Karina中空薄紗太辣了 2條線吊起傲人雙峰

aespa的隊長Karina（左二）人氣超高。（資料照，翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國WATERBOMB音樂祭已經成為每一年的重要活動，更有不少韓星因參加這場「濕身秀」而因此爆紅。今天（5日）aespa的隊長Karina特別出色，她身穿中空薄紗，跳起夯曲《UP》的影片辣到爆，在網上掀起熱議。

Karina的隊長aespa除了因為完美的容顏獲封「AI美女」之外，還因為玲瓏有致且豐滿的身材，讓許多女性超羨慕。今天她出戰WATERBOMB，久違帶來她的SOLO神曲《UP》，光是前奏一下就讓全場瘋狂，副歌晃動上半身的動作，又再度掀起一波驚人尖叫聲。

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相較於其他明星露胸、露腿，Karina身穿黑色中空薄紗，下半身還穿長褲，只是對於WATERBOMB來說來看，Karina穿得還算保守。不過她露出白皙美肩，加上用兩條細肩帶撐起的服裝，以及若隱若現的事業線，還是讓現場觀眾快要噴鼻血，實在有夠辣，會掀起熱議實在不意外。

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