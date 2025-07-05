台北電影獎》梁湘華《破浪男女》大尺度演出奪最佳新演員 自比蝴蝶破繭而出

梁湘華以《破浪男女》奪下北影最佳新演員獎。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕梁湘華在《破浪男女》飾演殯葬業的富家千金，靠縛綁、SM等大尺度高難度戲解放自我，勇奪北影「最佳新演員」獎，她上台後眼眶泛淚，形容自己像毛毛蟲一樣，很用力的破繭而出，才能變成蝴蝶。

評審肯定梁湘華的角色類型在台灣電影中並不常見，角色設定提供更多表演發揮的空間，也展現出她作為新人所具備的潛力與勇氣，「她所詮釋的角色涉及被壓抑複雜的心理層次，表演難度極高，卻能掌握得恰到好處。」

請繼續往下閱讀...

梁湘華說，昨剛好是傳說中的世界末日，看毛毛蟲的眼中世界會變成蝴蝶，「稍早坐在台下，看到許多得獎人拿了獎盃，意外看到了蝴蝶，就覺得有機會一定要上台」，最後如願拿獎。

梁湘華坦言，台下好幾度流淚，覺得是一種夢想過程，備受感動，不忘謝謝導演楊雅喆，對方告訴自己「你就是緣分」，不忘謝謝謝各種磨難淬煉了勇氣。問到拿下最佳新演員，最想做的事？她開心說「特別想要一直演戲」，至於獎金運用會再想想。

本屆入圍最佳新演員的還有《小雁與吳愛麗》黃奇斌、《我家的事》黃珮琪、《刺心切骨》劉修甫、《優雅的相遇》林政勳。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法