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惠利在台灣哭了！見10年老粉不離不棄：我真的沒想到

惠利活力滿滿，展現專業的一面。（O.N worldwide , Hakuna Matata提供）惠利活力滿滿，展現專業的一面。（O.N worldwide , Hakuna Matata提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星惠利今天（5日）在台北國際會議中心舉行粉絲見面會，她以中文活力滿滿的自我介紹，表示在準備的時候心情非常激動，現在看到全場近3000名粉絲，讓她用中文直呼「很幸福」，希望今天來到這裡的朋友也能跟她一樣的幸福。

惠利大跳aespa的《Whiplash》辣到爆炸。（O.N worldwide , Hakuna Matata提供）惠利大跳aespa的《Whiplash》辣到爆炸。（O.N worldwide , Hakuna Matata提供）

現年31歲惠利今天開場就大跳aespa的《Whiplash》，瞬間點燃全場氣氛，出道15年首次以個人身分在台舉行見面會，惠利分享，「對於台粉印象深刻的是，總是會給我一些有趣的信件，信裡面說台北人很注重吃飯，所以惠利來到這邊一定要胖兩公斤再回去，如果沒胖兩公斤就是粉絲的錯，所以我這次打算要好好吃、吃好的東西再回去。」她表示，自己已經喝了珍珠奶茶、芒果冰，並用中文說「今天，下班，我會吃小籠包」，實在有夠可愛。

在遊戲環節之前，全場粉絲秀出白色dress code給惠利看，更一起大喊「惠利加油」，讓惠利也充滿元氣，只是第一關釣瓶子就掉漆，第二關則是射瓶子，結果再度出糗，全程只有帥氣的pose滿分，還以為要失敗告終，沒想到竟成功了，讓惠利開心地喊「我成功了」。

第三關她更厲害，在顏色問答裡面，竟努力以中文作答，說出「白色、藍色、紅色、綠色、黃色、紫色、黑色」等顏色，還要粉絲當場出考題，得意滿滿的表情，十分俏皮。主持人阿娟讚她：「妳是天才，也是我們的天菜。」讓惠利學習到新的中文。第四關的投球關卡，惠利賴皮，沒投到2號還自己跑過去弄倒，硬是讓惠利完成任務過關，不過粉絲當然不在意，因為3個寶物打開都超級寵粉，1號是眨眼、2號是性感的ian challenge、3號則是Girl's Day的《Hug Me Once》challenge，粉絲大喊3個都做，惠利反應很快，疑惑地說：「如果3個都做，那我為什麼要玩遊戲？」主持人阿娟笑說：「妳也知道（玩遊戲）都是走形式。」

惠利雖然近期專注演員事業，不過舞蹈能力還是一級棒。（O.N worldwide , Hakuna Matata提供）惠利雖然近期專注演員事業，不過舞蹈能力還是一級棒。（O.N worldwide , Hakuna Matata提供）

不過惠利當然不會讓粉絲失望，尤其是讓粉絲看到原版的《Hug Me Once》舞蹈，更是掀起回憶殺。惠利表示：「因為太久以前，我很害羞，那是我14年前的。」她回想起先前Girl's Day在台辦活動時，「那時候我們到了台灣，服裝行李竟然沒到，所以發了脾氣，造型師那時候急中生智，就到附近101去買，然後就很臨時用那時候買的衣服去表演了，這就是至今讓我很慌張的事件，我沒想到今天在場的人，那時候也有人來。」

活動尾聲，惠利衝到觀眾席與粉絲近距離互動，粉絲還驚喜準備了她從出道以來的紀錄影片，排字應援則寫著「恭喜15週年，今天的TMI」，情緒持續堆疊，沒想到惠利竟然當場淚崩，甚至哭到妝都花了，透露在見面會之前有偷偷去看背板，看到粉絲們正在排隊，當時就有想哭的感覺，只是自己忍住了。她邊哭邊感謝粉絲等待她這麼久，「因為有粉絲的存在，我才能活動，雖然語言不同、生活的地方也不同，但大家傳達給我的打氣，我全都有收到。」

「各位的心意有多巨大、多珍貴，無法用言語來表達，我雖然還是有所不足，但我會更努力活動，成為能夠報答大家的人！」惠利哭得一把鼻涕一把眼淚，連台下粉絲也都快哭出來，心疼她這些日子來的辛苦。

她希望粉絲能夠記住這一天，「回到韓國之後，如果我遇到了很辛苦的事情，我也會想起大家看著我的雙眼來撐過去的！」最後她裝作鎮定，又變回那個活力滿滿的女孩，「沒事的，因為我是天才惠利啊！」並與粉絲約定好下次再見。

原來上次Girl's Day在台北國際會議中心舉行SHOWCASE是在2015年，距今已經10年，聽聞台下有粉絲10年前也來這邊看她，她直呼「不敢相信，我好像要流眼淚，本來想講有趣的事情的說…」惠利當場深受感動，直接眼眶泛淚，現場十分溫馨。

惠利應援團隊贈送親筆小卡送給媒體。（記者廖俐惠攝）惠利應援團隊贈送親筆小卡送給媒體。（記者廖俐惠攝）

儘管惠利近期因感情問題，引發關注，不過惠利今天在見面會上仍展現敬業的一面，讓台粉都滿載而歸。值得一提的是，惠利的應援團隊特別為記者準備親筆卡片以及小禮物，讓記者也深受感動。上面寫著：「各位媒體記者朋友好：這是惠利出道15年來首次在臺灣舉辦的見面會，謝謝您們前來採訪，辛苦了！團隊準備了一些小點心，為媒體記者朋友們應援。」十分難得。

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