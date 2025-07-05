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娛樂 最新消息

掰了賴弘國！「華航林依晨」Ivy宣布懷孕 曬超音波照：期待相遇

Ivy與丈夫將迎來新生命誕生。（組合照，翻攝自IG）Ivy與丈夫將迎來新生命誕生。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「醫界王陽明」賴弘國和「Twins」阿嬌離婚後，與嬌妻Alice共組家庭將升格當爸，不免讓人好奇首任前妻「華航林依晨」Ivy趙筱葳的近況。事實上，Ivy　2022年在35歲之際下定決心凍卵，去年順利梅開二度與交往4年的丈夫步入婚姻，沒想到今（5日）再爆出喜訊，激動宣布夫妻倆迎來期盼已久的寶寶。

Ivy耗時1年半跨越澳洲、紐西蘭、清邁、日本、首爾與峇里島，邊旅行邊思考，「是否能帶給一個生命如此的幸福」，18次的備孕嘗試讓她歷經「期待、失落、振作」的輪迴，身心煎熬卻不曾放棄，夫妻倆用最大的耐心與愛去守護彼此，也努力去感受生活中的每一刻。

對於懷上期待已久的新生命，Ivy感性表示有了寶寶，夫妻倆不再恐懼未來，而是滿懷希望，期盼早日與寶寶相見，「我們誠心地歡迎你，也期待與你相遇。」Ivy曾透露在30歲時，與朋友們的話題時常圍繞在凍卵，「那時的我覺得如果沒遇到對的人，生孩子無疑是空談。」如今的她有了家庭，更將迎來幸福新篇章，粉絲們也替她感到開心動容。

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