李雅英濕身對尬丹娜絲颱風 女神高雄接力拚場太香了

啦啦隊女神李雅英。（寬寬整合行銷提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕「7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節」今天邁入第2天，碰到颱風來襲，擔任開場的啦啦隊女神李雅英冒著大雨登台，開唱嗨跳aespa新歌《Dirty Work》，見到現場粉絲冒雨力挺，直呼好感動。除了李雅英打頭陣，今天還有HUR+、輝人、頌樂等女神接力上陣。

台灣最殺女子唱跳團體HUR+下午先在主舞台演出，九人上台鎮壓全場，一連串帶來了精彩的舞曲，包括《BOSSY》、《GODDESS》以及最新單曲《WBTR》。

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正妹女團HUR+。（寬寬整合行銷提供）

HUR+相約以黃色戰袍亮相，象徵著熱情、陽光，更符合音樂節的主題「啤酒」。大夥都以火辣造型現身，團員認真飲食控制、運動，佟凱玲表示，這幾天只啃小黃瓜、紅蘿蔔，希望上鏡頭能更漂亮，還有人跑去埋線。儘管大夥的身材都很火辣，隊長利善榛卻自謙身材矮又胖，找不到在團內的優勢，都得靠團員鼓勵，受訪笑說：「我需要滿滿的情緒價值，但在演出前不會。」感謝團員能夠適時的送暖。

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