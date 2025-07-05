台北電影獎》太屌！金馬最佳短片《A面：我的一天》再獲北影肯定

《A面：我的一天》勇奪北影最佳短片獎，導演（左三）温景輝開心謝謝工作人員。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕短片《A面：我的一天》繼去年「金馬61」拿下最佳劇情短片後，今年再接再厲，拿下北影最佳短片，導演温景輝上台直呼「嚇到了」，還口誤將自己所學科系講錯，最後趕緊謝謝所有工作人員。

《A面：我的一天》導演温景輝將印度華僑媽媽的故事改編登上銀幕，獲評審盛讚從日常視角出發，導演對於表演及題材的成熟掌握，呈現出母子自然細膩的情感，演員表現也讓評審眼睛一亮。

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導演温景輝大讚蔡承桓、張寗兩位演員很棒，直說「嚇到了」，謙稱「並不是我好，並不是我所可以控制的，是你們很棒」，台上謝了編劇、美術、製片、張作驥導演等」。

温景輝自介在文化大學學電影，接著口誤趕緊更正是念「國劇系」，但當時選修電影導論，剛好老師就是今年北影卓越貢獻獎的張昌彥，温景輝說，「能和張老師同一屆站在這裡，嚇到我了，謝謝。」

今年入圍北影最佳短片的還有《金魚缸小姐》、《青春的回擊殺球》、《翌日》、《最尾日》。

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