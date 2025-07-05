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娛樂 最新消息

台北電影獎》花20年完成！ 《大風之島》奪最佳紀錄片

《大風之島》奪北影最佳紀錄片獎，導演許雅婷（左二）率劇組人員出席受訪。（記者王文麟攝）《大風之島》奪北影最佳紀錄片獎，導演許雅婷（左二）率劇組人員出席受訪。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕聚焦「樂生療養院」議題的《大風之島》今晚在台北電影獎率先拿下「最佳剪輯」，接著又勇奪「最佳紀綠片」獎，該片由導演許雅婷歷時20年拍攝，長期追蹤樂生療養院拆遷爭議，頗具時代意義。

評審讚賞，《大風之島》導演透過20年時間，紀錄被攝者長時間與生命抗爭、人權矛盾點，在導演長時間的同理同情，以及梳理，呈現細膩的情感。

另外，評審感動不僅來自被攝者，也來自剪輯師對作品的高度整合與深刻理解，面對跨越20年的拍攝素材，得從大量繁雜資料找出敘事核心價值，功不可沒。

導演許雅婷感動表示，20年前進入排除隔離的療養院，讓他們重新面對大眾，擺脫污名化，「20年前我覺得他們的故事，值得讓全世界聽到，謝謝評審給我們這機會。」

許雅婷說，一路走來，大眾不是那麼熱切地注視和關注，直說「站在的地方不是舞台，可以透過麥克風清楚表達我自己，但更多是街頭上血、汗、淚，以及他們抵抗強權、排除漠視，在此特別感謝樂生療養院的阿公阿嬤，帶領我們世代的年輕人這麼多珍貴的禮物。」

最後導演不忘呼籲，「請大家明天下午3點在樂生療養院『蓬萊舍』一起慶功，把這好消息送給大家。」

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