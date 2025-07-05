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世界末日預言破滅 蔡阿嘎身先士卒赴日報平安

蔡阿嘎無懼末日預言，一家四口飛日本玩。（翻攝自IG）蔡阿嘎無懼末日預言，一家四口飛日本玩。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕日本漫畫家竜樹諒在《我所看見的未來》中預言日本將發生大災難，讓不少人視為末日警訊，今（5日）凌晨大批民眾焦躁不安，緊張災難降臨，結果最後一切如常，證實只是一場虛驚。

而百萬YouTuber蔡阿嘎近期正帶著老婆二伯與兒子蔡桃貴、蔡波能在日本旅遊，短短兩天便接連更新多篇限動與貼文，分享一家人的即時動態。他昨在社群曬出全家在海關登機口的合照，搞笑寫下：「明天就是末日7／5了？嘎哥一家身先士卒直接飛日本，再為大家帶來現場的第一手報導！」引來粉絲湧入留言，紛紛打趣告別：「凌晨要記得發文，順便下週請款」、「怕明天來不及打招呼，先說早安午安晚安。」

蔡阿嘎全家遊日本，曬水豚合照。（翻攝自IG）蔡阿嘎全家遊日本，曬水豚合照。（翻攝自IG）

如今末日預言落空，蔡阿嘎稍早再度更新，表示全家在日本平安無事，「什麼小地震都沒發生，用卡皮巴拉跟大家報個平安！」只見夫妻倆蹲在兒子身旁，與療癒系水豚君同框，笑容滿面，畫面溫馨又可愛，讓末日恐慌後的網友都忍不住會心一笑。

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