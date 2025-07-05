舒華遭揭私下真面目 周興哲認了這點真的「不可思議」

周興哲賣萌裝可愛。（星空飛騰提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周興哲昨天在香港舉辦簽售會，吸引爆滿人潮，他透露一下機就直奔餐廳大嗑最愛的港式叉燒飯，在活動上更不時放送愛心手勢賣萌，現場粉絲尖叫聲不斷。

周興哲與香港粉絲相見歡，還有嗨玩「快問快答」，被問到以一句話形容合作《幾乎是愛情》MV的「i-dle」葉舒華，他不假思索秒答「白」，形容葉舒華膚色是不可思議的白，忍不住比起自己的手臂笑說：「跟我完全是2種色調！」周興哲在現場演唱多首新專輯的歌曲，有歌迷希望他推薦3首歌當成婚禮歌單，他苦笑說：「我的歌都有點悲。」之後才說《That’s Why I Love You》、《This is Love》，當說到《黏黏》這首歌，現場傳出陣陣歡呼聲，看來大家都很愛這首歌。

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周興哲在香港舉辦簽售會。（星空飛騰提供）

周興哲更加碼宣布，9月20日重返香港紅館連唱2場，9月26日則會重返小巨蛋舉辦3場「台新銀行周興哲Odyssey旅程巡迴演唱會 台北返場」。

他感性分享：「Odyssey這趟旅程不知不覺已跑了五十幾場，這裡頭也有我跟你們、各地小興星的美好回憶，我愛你們唷！」

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