北影星光》柯震東吵贏評審超自豪 蔡健雅「偷看偷學」得到幸福感

柯佳嬿（左起）、柯震東、蔡健雅擔任今晚頒獎人。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕台北電影獎今（5）晚7點頒獎，重量級頒獎嘉賓陸續登場，包括柯震東、「春風」洪瑜鴻，以及金曲歌后蔡健雅、柯佳嬿等明星陸續登場；其中首次當評審的柯震東，被問春風有無機會拿獎？柯震東嚇到直說「不要問我」，怕是陷阱題。

春風（左）、柯震東擔任今晚頒獎嘉賓。（記者王文麟攝）

柯震東說，第一次當評審學到很多，透露有跟前輩吵架，強調是「合理的吵架」，也學習到對方的認知；問他有些有吵贏？柯震東說，有些有，有些不知道。

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柯佳嬿（左起）、柯震東、蔡健雅擔任今晚頒獎人。（記者王文麟攝）

接著登場的柯佳嬿、蔡健雅和柯震東站在一起，被虧畫面如同電影《七月與安生》，3人都將擔任頒獎嘉賓。

首次擔任台北電影獎評審的蔡健雅表示榮幸、有幸福感，「沒想到參與這樣的盛會」，表示一直偷看、偷學在電影裡的細節，「也因為評審，讓我看了很多部電影，打開感官，比方攝影燈光剪接，甚至演技、導演，好多都讓我驚艷。」

柯佳嬿同樣表示，蠻開心和不同專業的人一起分享、討論，可以聽到很多不同觀點和角度，表示蠻棒的，很像在上課。

主持人楊達敬介紹柯佳嬿是「被歌手耽誤的演員」，拱她未來能和蔡健雅一起合作，蔡健雅一聽驚呼「really？」笑說等下會好好google她。

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