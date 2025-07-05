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解散16年後終合體！綠洲合唱團破冰復出 歌迷淚腺潰堤

「Oasis」綠洲合唱團於台灣時間4日凌晨在英國舉辦復出首唱。（翻攝自IG）「Oasis」綠洲合唱團於台灣時間4日凌晨在英國舉辦復出首唱。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英倫搖滾傳奇樂團「Oasis」綠洲合唱團由主唱Liam Gallagher連恩蓋勒格和吉他手Noel Gallagher諾爾蓋勒格等人組成。自2009年傳出兄弟鬩牆後，無預警解散，至今已長達16年的時間。去年驚喜宣布重組，並於台灣時間4日凌晨在英國卡地夫市的Principality Stadium舉辦復出首唱，令大批歌迷淚腺破防直呼：「終於等到了！」。

英倫搖滾傳奇樂團「Oasis」綠洲合唱團破冰合體。（翻攝自IG）英倫搖滾傳奇樂團「Oasis」綠洲合唱團破冰合體。（翻攝自IG）

綠洲合唱團在2009年巴黎一場演唱會前，因連恩蓋勒格和諾爾蓋勒格爆發衝突，而宣告解散，讓全球歌迷錯愕不已。時隔16年，終於在去年驚喜宣布重組樂團，如今舉辦復出首唱，由連恩與諾爾領軍，加上原班人馬回歸，開場以久違的《Hello揭幕，並一連演唱多首經典歌曲，兄弟倆更在Don’t Look Back in Anger尾聲握手擁抱，象徵15年的隔閡終於放下，也為綠洲合唱團開啟新篇章。

「Oasis」綠洲合唱團將啟程世界巡迴演唱會。（翻攝自IG）「Oasis」綠洲合唱團將啟程世界巡迴演唱會。（翻攝自IG）

多年來，關於綠洲重組的傳聞不斷，但始終未獲證實。此次無預警宣布合體，大批歌迷在演唱會中淚腺潰堤，期盼的這天終於到來。綠洲合唱團該次巡演名為「Oasis Live ’25 Tour」，共41場，從家鄉英國起跑，一路將前往北美、亞洲、澳洲和南美洲，亞洲場將在今年10月於首爾高陽體育場和東京巨蛋開唱。

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