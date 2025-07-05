晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

北影星光》婁峻碩末日跟著倒數 談陳零九閃兵說出「實話」

王渝萱（左）搭檔婁峻碩擔任台北電影節頒獎人。（記者王文麟攝）王渝萱（左）搭檔婁峻碩擔任台北電影節頒獎人。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第27屆台北電影節今天（5日）舉行頒獎典禮，婁峻碩搭檔王渝萱擔任最佳美術設計、動畫片頒獎人，被問到近期是否有對「五堅情」的隊友陳零九說什麼？婁峻碩坦言：「說實話沒特別說什麼。」

王渝萱（左）擔任台北電影節頒獎人，服裝帥氣又性感。（記者王文麟攝）王渝萱（左）擔任台北電影節頒獎人，服裝帥氣又性感。（記者王文麟攝）

昨天「五堅情」在高雄啤酒音樂節演出，不過卻是「四缺一」，隊友陳零九近期因閃兵爭議停止活動，黃偉晉曾說擔心陳零九會內疚。而婁峻碩今天被問到此事，僅表示「說實話（我）沒特別說什麼。」之後強調以台北電影節為重，避談陳零九之事。

婁峻碩首當台北電影節頒獎人，盼有天成為入圍者。（記者王文麟攝）婁峻碩首當台北電影節頒獎人，盼有天成為入圍者。（記者王文麟攝）

婁峻碩近來跨界演出電影，好表現有目共睹，此次是他首次受邀擔任電影獎項的頒獎人，他感到很榮幸，希望有一天也能以入圍者身分來參加盛事。不過他笑著提到「7月5日末日預言」一事，「3點18分之後發現能夠參加（北影）覺得很開心，其實我不是很相信，這件事情好荒謬。」但自己也守著直播，一起倒數世界末日的到來。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中