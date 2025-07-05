北影星光》婁峻碩末日跟著倒數 談陳零九閃兵說出「實話」

王渝萱（左）搭檔婁峻碩擔任台北電影節頒獎人。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第27屆台北電影節今天（5日）舉行頒獎典禮，婁峻碩搭檔王渝萱擔任最佳美術設計、動畫片頒獎人，被問到近期是否有對「五堅情」的隊友陳零九說什麼？婁峻碩坦言：「說實話沒特別說什麼。」

王渝萱（左）擔任台北電影節頒獎人，服裝帥氣又性感。（記者王文麟攝）

昨天「五堅情」在高雄啤酒音樂節演出，不過卻是「四缺一」，隊友陳零九近期因閃兵爭議停止活動，黃偉晉曾說擔心陳零九會內疚。而婁峻碩今天被問到此事，僅表示「說實話（我）沒特別說什麼。」之後強調以台北電影節為重，避談陳零九之事。

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婁峻碩首當台北電影節頒獎人，盼有天成為入圍者。（記者王文麟攝）

婁峻碩近來跨界演出電影，好表現有目共睹，此次是他首次受邀擔任電影獎項的頒獎人，他感到很榮幸，希望有一天也能以入圍者身分來參加盛事。不過他笑著提到「7月5日末日預言」一事，「3點18分之後發現能夠參加（北影）覺得很開心，其實我不是很相信，這件事情好荒謬。」但自己也守著直播，一起倒數世界末日的到來。

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