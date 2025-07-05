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北影星光》超辣！劉品言「爆乳」透視裝亮相 腹中寶寶有口福

北影「孕婦主持人」劉品言超辣。（記者王文麟攝）北影「孕婦主持人」劉品言超辣。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕今年北影「孕婦主持人」劉品言超辣！她上月公開帶球嫁小3歲演員連晨翔，令外界又驚又喜，今（5）她擔任台北電影獎主持人，笑稱穿得這麼透，事先沒問過老公，主要想給大家驚喜。

北影「孕婦主持人」劉品言超辣。（記者王文麟攝）北影「孕婦主持人」劉品言超辣。（記者王文麟攝）

劉品言表示，今帶著腹中胎兒和大家見見世面，只希望「搭檔」今天不要太活潑，若不小心忘詞，也請大家多擔待；她笑稱事先吃炸雞安頓孩子，又說孕婦蠻怕熱的，所以走透氣風格；她一亮相舞台，引起現場媒體驚呼。

對於穿得如此嗆辣，劉品言坦言沒問過老公連晨翔，只有團隊率先知道，希望給大家一個大驚喜，她透露老公今天早上有加油鼓勵，「我好像比以前更緊張。」

因為挺著大肚主持，劉品言表示自己得到「特殊待遇」，表示當時要拍照，造型師認為肚子不夠大，可以放肆大吃一點，還說自己吃到好吃的，或是打扮得漂亮一點時，肚皮似乎有些反應，最後預祝大家今晚玩得愉快。

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