李玟逝世2年！金寶山追思發生當機插曲 粉絲驚：像是她溫柔提醒

今天是華語天后「CoCo」李玟離世兩周年的忌日。（COCO李玟台灣歌迷會提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕今天是華語天后「CoCo」李玟離世兩周年的忌日，台灣歌迷會今天上午在金寶山碑林名人區舉辦「愛就要趁現在｜CoCo李玟31週年紀念活動」，許多粉絲齊聚到場，度過一個充滿愛與回憶的紀念日。

李玟的歌迷自發性舉辦紀念活動。（COCO李玟台灣歌迷會提供）

「永遠的月光愛人」紀念雕像於今年1月17日正式在台灣揭幕，由藝術雕塑家王志文耗時一年打造，是家人特別為台灣歌迷所設立，象徵這塊土地作為CoCo音樂發跡與感情歸屬的起點，也感謝歌迷一路以來的深情支持與不離不棄，這座雕像也讓無數歌迷度過思念的時光。

請繼續往下閱讀...

今年是李玟出道31週年，許多歌迷都說，CoCo不曾離開，只是換了一種方式繼續陪伴大家。稍早活動結束前10分鐘也發生小插曲，因為天氣高溫炎熱導致電腦過燙，音樂播放到歌曲《18》即將結束時，直接自動關機停擺。

李玟歌迷在現場大合照。（COCO李玟台灣歌迷會提供）

巧合的是，這首歌正是本次活動主視覺所選照片時期發行的單曲，有粉絲透露，感覺就像CoCo冥冥之中安排好了一切，也溫柔提醒著需要搭乘接駁車的歌迷，是時候準備啟程了。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法