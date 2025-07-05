撞臉Volvo帥總裁林裕凱 温昇豪現身喊：早點認識就能省車錢

温昇豪以品牌好友身分出席重機展。（Honda Taiwan 提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕37歲的林裕凱成為台灣Volvo新任代理總裁，陽光、帥氣外型引起討論，還被發現撞臉温昇豪。温昇豪今（5日）以Honda品牌好友身分出席重機展，透露有看到新聞，打趣說：「應該要早一點認識他的，我2年前有買一台Volvo，搞不好現在認識他買會比較便宜。」

温昇豪以品牌好友身分出席重機展。（Honda Taiwan 提供）

林裕凱出任代理總裁的新聞曝光後，網友狂讚他的長相帥氣，並稱Volvo不需要找代言人了，總裁自己就可以代言，甚至開玩笑問：「還缺總裁夫人嗎？」林裕凱的社群平台也被挖出，但他似乎還沒準備好公開，目前已將Instagram轉為私人帳號。

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温昇豪以品牌好友身分出席重機展。（Honda Taiwan 提供）

對於被說與林裕凱有「兄弟臉」，温昇豪認為林裕凱比較帥、比較斯文，「而且還是讀財經的，很厲害。」至於兩人未來有無打算合體？他說：「有啊，正在討論，我之前有幫Volvo拍過廣告。」

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