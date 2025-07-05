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娛樂 最新消息

曾沛慈簽唱強碰末日、颱風 結婚3年洩心聲「加碼曝驚喜」

曾沛慈舉辦簽唱會。（華研國際提供）曾沛慈舉辦簽唱會。（華研國際提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾沛慈相隔6年舉辦簽唱會，她原本擔心會沒人來捧場，今天看到現場爆滿人潮終於鬆了一口氣，不忘向路過民眾宣傳自己：「你們好，我是曾沛慈，我唱歌還不錯聽！可以買一下我的實體專輯喔！」更驚喜宣布將在11月舉辦大型演唱會。

曾沛慈推出新專輯《下週同樣時間》，儘管今天是傳說中的「世界末日」，還撞上了颱風，滿場粉絲仍是熱情相挺讓她好感動。曾沛慈表示，她沒有想太多，只擔心天氣不穩定會讓歌迷等得比較辛苦，還開玩笑說：「我一點都不希望世界末日來到，我跟我老公才結婚3年，我的新專輯才剛發行，怎麼可以有這件事呢？」

曾沛慈宣布11月要舉辦大型個唱。（華研國際提供）曾沛慈宣布11月要舉辦大型個唱。（華研國際提供）

在活動上，曾沛慈也選唱了《下週同樣時間》、《失眠的人》、《數到十》等多首歌曲，她笑說昨天真的失眠了，「聽的人沒事，但唱的人好像會失眠！」稍早曾沛慈更宣布開唱的好消息，調皮說道：「我偷偷告訴大家，會在11月舉辦喔，詳細資訊請大家持續關注我的社群！」地點是在台北流行音樂中心，會是她出道至今舉辦過人數最多的演唱會場地，「我一定會好好準備，盡力帶給大家驚喜，催到底就對了！」

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