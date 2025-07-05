晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

復出開唱前遇「末日預言+颱風逼近」 江蕙怎麼看？

二姐的復出演唱會將在7月11日高雄巨蛋率先登場。（資料照，寬宏提供）二姐的復出演唱會將在7月11日高雄巨蛋率先登場。（資料照，寬宏提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕日本漫畫家龍樹諒作品《我所看見的未來》預言7月5日台灣時間3時18分日本、台灣以及菲律賓海域之間將發生「毀滅性地震」，雖然時間已過，但因為正巧碰到丹娜絲颱風步步逼近，讓民眾仍籠罩在末日預言忐忑不安的氛圍中，而「二姐」江蕙面對末日預言，也有一套獨特的見解。

二姐的復出演唱會將在7月11日高雄巨蛋率先登場，演唱會進入倒數時刻，卻碰到末日預言，粉絲都很擔心末日預言如果真的發生，大家好不容易搶到二姐演唱會的票，卻沒有辦法去看演唱會，簡直太虧了，也很關心二姐對於末日預言有什麼看法？會不會擔心末日預言影響她的復出演唱會。

昨天有朋友在微信po出末日之前的台北的天空，晚霞滿天美麗動人，不管末日預言，真真切切的生活著，活在當下。讓二姐也有感而發的寫道：「是的，活在當下，一切由老天爺決定。」對於曾經罹癌從鬼門關前走一遭回來的二姐來說，能夠活著是老天爺給的命，讓她可以繼續用歌聲溫暖所有人的心，所以她相信老天爺一切都有最好的安排。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中