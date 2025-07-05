復出開唱前遇「末日預言+颱風逼近」 江蕙怎麼看？

二姐的復出演唱會將在7月11日高雄巨蛋率先登場。（資料照，寬宏提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕日本漫畫家龍樹諒作品《我所看見的未來》預言7月5日台灣時間3時18分日本、台灣以及菲律賓海域之間將發生「毀滅性地震」，雖然時間已過，但因為正巧碰到丹娜絲颱風步步逼近，讓民眾仍籠罩在末日預言忐忑不安的氛圍中，而「二姐」江蕙面對末日預言，也有一套獨特的見解。

二姐的復出演唱會將在7月11日高雄巨蛋率先登場，演唱會進入倒數時刻，卻碰到末日預言，粉絲都很擔心末日預言如果真的發生，大家好不容易搶到二姐演唱會的票，卻沒有辦法去看演唱會，簡直太虧了，也很關心二姐對於末日預言有什麼看法？會不會擔心末日預言影響她的復出演唱會。

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昨天有朋友在微信po出末日之前的台北的天空，晚霞滿天美麗動人，不管末日預言，真真切切的生活著，活在當下。讓二姐也有感而發的寫道：「是的，活在當下，一切由老天爺決定。」對於曾經罹癌從鬼門關前走一遭回來的二姐來說，能夠活著是老天爺給的命，讓她可以繼續用歌聲溫暖所有人的心，所以她相信老天爺一切都有最好的安排。

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