陳晨威熱戀啾啾 中信女神首發文「真實心聲」藏不住

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕27歲中職樂天桃猿球員陳晨威近日爆出新戀情，對象是大他6歲的33歲台泰混血辣妹、中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員啾啾，兩人被目擊約會，引起輿論譁然。事隔兩天後，啾啾首度發文曝近況。

樂天桃猿球員陳晨威（左）爆熱戀「Passion Sisters」成員啾啾。（翻攝自IG）

日前陳晨威被目擊到與一名身穿黑色上衣、露出修長美腿的女性吃火鍋，甚至事後貼心送女方回家，對方被挖出是「Passion Sisters」成員啾啾，她是台灣、泰國混血女神，擁有169公分姣好身材，曾當過周杰倫巡迴演唱會的舞者。之前曾短暫離開過球場，後來受到峮峮熱情邀約才回歸PS女孩。

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啾啾發文未回應戀愛事件。（翻攝自IG）

事隔兩天後，啾啾首度在社群發文，只見她曬出一系列身穿白襯衫的美照，文中未提及與陳晨威的戀愛事件，寫下：「下半季見，上半季還很多照片還沒發呢，謝謝你們幫我記錄美美的每一刻」，看來似乎還不願正面回應戀情。

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