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娛樂 最新消息

翁虹受邀來台拍戲「片酬翻倍仍婉拒」 一句話形容女兒未來志向

李明依（左起）、翁虹和張瓊姿一同出席公益活動。（記者侯家瑜攝）李明依（左起）、翁虹和張瓊姿一同出席公益活動。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕翁虹今出席由台灣優質生命協會舉辦的「2025愛傳承關懷演唱會」，與李明依、張瓊姿一同現身支持公益。久未在台曝光的她受訪時分享近況，透露女兒水晶目前就讀高三，暑假過後將赴美讀書，爸爸屆時會擔任陪讀工作，她則負責後勤支援。

水晶外型亮眼，被封為「最美星二代」，對此翁虹謙虛笑說：「不敢當，她只是剛好幸運被票選到而已。」不過提及是否有意進演藝圈？翁虹語氣肯定地說：「她對這行會好奇，但應該沒辦法。她生活很規律、三餐準時，這行工作時間太長、要帶妝太久，她應該無法接受。」

聊到女兒未來志向，翁虹笑稱：「她想讀的科系每次都不一樣，只能說女人心海底針！」更坦言已和女兒約法三章：「我跟她說，大學之後才可以談戀愛，才會發給戀愛許可證。如果偷跑，是要家法伺候的。」

與丈夫長期分隔兩地，翁虹笑稱是「一年見一次的牛郎織女」，一次大約能相處一個月，維持遠距婚姻多年毫無問題，「距離產生美，小別勝新婚。」也說現在社群發達，靠FaceTime能維繫感情，只要三觀一致、在同個節奏上就很好。

至於是否會到台灣拍戲？翁虹大方表示：「我隨時都開放，其實之前就有收到邀約，片酬還開到兩倍，只是檔期真的對不上，時間允許的話一定很想接。」

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