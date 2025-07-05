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佐佐木希淚訴婚姻低潮 渡部建被爆出軌多女「還原對質過程」

佐佐木希淚揭婚姻低潮。（翻攝自YouTube）佐佐木希淚揭婚姻低潮。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本女神佐佐木希2017年閃嫁大15歲的喜劇藝人渡部建，當時羨煞外界。豈料婚後3年，渡部建卻被爆與多名女性婚外情，甚至傳出曾在無障礙廁所發生不倫行為。相隔5年，佐佐木希在節目上淚訴婚姻低潮，並還原對質渡部建的過程。

佐佐木希直言當時是透過報紙才得知丈夫渡部建出軌，「當下我整個人是傻住的，還拿著報導去質問他『這是怎麼回事？』」講到此處，她頓時淚灑現場，憶述當時丈夫滿臉失魂落魄，自己只能先忍住情緒，並請他帶狗去散步冷靜，她則努力在1歲半兒子面前保持笑容裝作沒事、故作鎮定，「雖然內心很煎熬，但不想讓孩子察覺。」

此外，佐佐木希也無奈承認，生活中大部分家務仍由她承擔，像是早上七點起床準備早餐、打掃、洗碗、洗衣，傍晚還要接孩子放學、準備晚餐，直到晚上十點才能休息；渡部則負責倒垃圾、叫孩子起床送學，傍晚陪接孩子。

雖然2023年夫妻迎來第二胎，但網友仍對這段婚姻多所質疑，認為渡部分擔太少，也不解佐佐木為何選擇不離婚，「她的表情根本藏不住疲憊」、「大明星竟還要做這麼多家事」。不過佐佐木仍堅持守護家庭，選擇默默承擔母親與妻子的角色，在一片爭議聲中展現出近乎悲壯的堅毅。

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