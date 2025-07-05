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高雄啤酒節首日散場塞爆輕軌 今加密班次呼籲可搭捷運

高雄啤酒音樂節昨晚散場後，歌迷大排長龍等輕軌。（記者葛祐豪翻攝）高雄啤酒音樂節昨晚散場後，歌迷大排長龍等輕軌。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕昨（4日）晚起一連三天登場的高雄啤酒音樂節，首日出現散場後歌迷大排長龍等輕軌的情形；對此，高捷公司今天（5日）將加密班距，輕軌可提升至班距10分鐘，並呼籲粉絲可多利用捷運，散場階段也將在C5夢時代站，與C3前鎮之星站間加開接駁車巴士。

高雄啤酒音樂節4日正式展開，由TWICE首位來台灣演出的成員「娜璉」擔任壓軸，活動在晚間10時許結束，但歌迷散場時，往哈瑪星方向的輕軌列車大排長龍，歌迷保守估計至少等了15分鐘。

今天雖然有颱風外圍逼近南台灣，高雄啤酒音樂節仍照常舉行，高捷公司預估今天適逢週末，參與人數會更多，呼籲民眾散場階段多利用捷運，以減少候車時間。

高捷公司指出，昨天啤酒節第一天活動結束，散場階段有不少民眾湧入輕軌站，已預先安排加班車輸運，並在C5夢時代站安排管制人力，引導民眾排隊。

高市府已責成高捷公司，今天捷運與輕軌在散場階段加密班距，輕軌可提升至班距10分鐘，而散場階段晚間10點至11點半，高捷也將在C5夢時代站與C3前鎮之星站間加開接駁車巴士，方便散場民眾除了直接步行至捷運站外，也可以轉搭接駁車到C3前鎮之星站後，改至R6凱旋站搭捷運返家。

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