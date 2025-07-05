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為何蘑菇頭能勾走瑞凡？ 朱芯儀《犀利人妻》小三造型掀論戰

朱芯儀《犀利人妻》小三造型被疑毫無說服力。（翻攝自Dcard）朱芯儀《犀利人妻》小三造型被疑毫無說服力。（翻攝自Dcard）

〔記者傅茗渝／台北報導〕近日有網友在Dcard分享，重溫朱芯儀在《敗犬女王》和《犀利人妻》兩部戲裡的造型時，心中滿是疑惑。網友坦言，當年追《犀利人妻》時，對小三「黎薇恩」毫無深刻印象，覺得她那顆蘑菇頭既普通又不突出，難以想像男主角「溫瑞凡」會因此被迷倒。

朱芯儀在《敗犬女王》造型亮眼，與《犀利人妻》判若兩人。（翻攝自Dcard）朱芯儀在《敗犬女王》造型亮眼，與《犀利人妻》判若兩人。（翻攝自Dcard）

網友不解朱芯儀在《敗犬女王》中飾演的公司小妹，造型亮眼性感，與《犀利人妻》判若兩人，讓他納悶：「薇恩不是從美國回來的嗎？為何造型卻如此平凡，連淡妝路線都欠缺說服力，是劇組刻意為之嗎？」

這篇討論迅速引來許多劇迷留言，有人指出，薇恩吸引瑞凡的關鍵不在外表，而是讓他重溫青春悸動，「男主角愛的不是外表，而是她帶來的無害與單純感」，也有粉絲認為，蘑菇頭造型正好突顯了角色的乖巧無害，「年輕天真的妹妹感，配上勾腳橋段，才形成最大的誘惑」。

此外，還有網友翻出編劇王珮華過去的專訪，透露《犀利人妻》靈感來自她朋友的真實遭遇，對方的婚姻就是因為丈夫愛上看似無害的女孩而告終，劇情也因此設定：「即便外表普通無害，仍可能成為第三者。」

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