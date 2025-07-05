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國光女神梁云非海邊解放「無罩激凸」 拉鍊下滑洩渾圓美胸

梁云菲擁有精緻臉蛋及火辣身材。（翻攝自IG）梁云菲擁有精緻臉蛋及火辣身材。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星梁云菲擁有精緻臉孔與凹凸有致的火辣身材，過去因節目《國光幫幫忙》打開知名度，因此被稱為「國光女神」，作風大膽的她，經常在社群分享性感辣照，昨（4）便曬出「無罩激凸」照，掀起討論。

梁云菲分享3年前聯名設計的防寒衣。（翻攝自IG）梁云菲分享3年前聯名設計的防寒衣。（翻攝自IG）

梁云菲在IG分享3年多前聯名設計的防寒衣試穿照，可見她身穿一件黑色長袖潛水防寒衣，胸前拉鍊下拉露出渾圓半球，深邃事業線一覽無遺，她不只大方激凸，轉身背面大片挖空剪裁，露出性感美背，開高衩設計也讓她結實臀部線條全被看光。

梁云菲氣炸開轟。（翻攝自IG）梁云菲氣炸開轟。（翻攝自IG）

不過梁云非之所以重新曬出這組美照，是因為她當初只設計過一次防寒衣，所有設計元素也只提供給該次聯名活動使用，沒想到事後對方「直接把LOGO拿去用，也完全沒告知」，並且這種狀況還發生不只一次，讓她氣炸開轟，「我的點直接被踩爆，到底啊，尊重原創很難嗎？」

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