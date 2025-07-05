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娛樂 日韓

JIAHN愚人節許願成真！R1AN揪台灣街頭快閃 發話打進灶咖大賽

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星R1AN、JIAHN將在7月19日晚上7點於ATT 4 FUN一樓戶外廣場，舉行《Tonight, Maybe》街頭表演，兩人將首度嘗試在台灣街頭演出，開心表示：「希望透過這樣的活動能夠讓大家看到我們，並且被我們圈粉！」有趣的是，這次的機緣，一切都來自4月1日愚人節，JIAHN生日時的許願，而R1AN真的讓他的願望夢想成真。

JIAHN（左）愚人節許願，想與好友R1AN到台灣演出，卻意外促成此次快閃演出。（ FU Entertainment提供）JIAHN（左）愚人節許願，想與好友R1AN到台灣演出，卻意外促成此次快閃演出。（ FU Entertainment提供）

JIAHN表示，在4月1日愚人節當天想起以前在台北演出時的美好回憶，因此向好友R1AN許下「想去台灣表演一次」的願望，沒想到R1AN的公司正打算到台灣做街頭表演，並說要帶JIAHN一起去；JIAHN知道以後也沒放心上，認為這是R1AN的愚人節玩笑，結果幾天後R1AN真的發出詳細的邀請，讓JIAHN開心地笑說：「原來不是開玩笑啊！」

聊起4月1日愚人節，JIAHN透露自己通常都會開直播和粉絲互動，去年因為參與了選秀節目《Project7》，收到很多粉絲的應援跟支持，因此今年準備了生日咖啡廳的應援活動，向粉絲送上禮物，也唱歌給大家聽，一起度過難忘的時光。而R1AN則嘴甜地說，「小時候對4月1日愚人節沒什麼特別回憶，但認識JIAHN之後，對愚人節的印象也變特別了」。

前陣子因為韓星們接力來台，因此有了「灶咖排行榜」的比賽，像是前輩Super Junior或者是MAMAMOO都榜上有名，透過這次的《Tonight, Maybe》街頭演出，R1AN、JIAHN也首度拿到入榜資格。R1AN表示：「有聽說非常競爭，能夠取得入榜資格真的太開心了，如果有機會我也希望可以多去台灣！感受台灣的熱情～聽說甚至有人認真在考慮要不要在台灣買房呢！」JIAHN則因為即將來台灣街頭演出，更是許下願望「希望有一天能夠打進『灶咖排行榜』的前十名」。

R1AN（左）將與JIAHN來台舉行「Tonight Maybe」街頭演出。（ FU Entertainment提供）R1AN（左）將與JIAHN來台舉行「Tonight Maybe」街頭演出。（ FU Entertainment提供）

曾經來過台灣演出的兩人，聊起台灣美食也如數家珍，他們曾經品嚐過珍珠奶茶跟車輪餅，更表示因為跟男團DKB的成員們很熟，DKB跟他們說除了珍珠奶茶跟車輪餅之外，台灣還有很多美食；因此希望這次來台灣的演出，可以抽空品嚐雞排跟花生冰淇淋等台灣有名又好吃的東西。

對於這次能夠首度在台灣街頭演出，R1AN、JIAHN異口同聲表示非常榮幸，雖然之前在韓國也有經驗，但這次在台灣，將會有很多觀眾們都會是第一次看到他們，屆時將會毫無保留的展現他們的魅力，並跟觀眾們近距離互動。

R1AN（左）、JIAHA獲得「韓星灶咖榜」資格，許願要擠進前十名。（ FU Entertainment提供）R1AN（左）、JIAHA獲得「韓星灶咖榜」資格，許願要擠進前十名。（ FU Entertainment提供）

而《Tonight, Maybe》這個演出名稱，也是希望透過這次的街頭演出，讓每個觀眾都跟他們一起度過愉快的夜晚，為了跟大家更心靈相通，他們也找了冰球樂團、陳勢安、畢書盡等人的中文歌曲來聽，更預告將準備包含兩首中文歌曲在內的精彩舞台，也希望透過這樣的活動能夠讓大家看到他們，並且被他們圈粉。

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