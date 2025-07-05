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老菸槍雙人組演唱會延期 北市消保官受理36件申訴

美國知名電音組合老菸槍雙人組原定3月22日在大佳河濱公園舉辦演唱會，主辦單位「滿場娛樂有限公司」卻於3月12日在臉書粉專公告延期。（取自臉書「滿場娛樂」）美國知名電音組合老菸槍雙人組原定3月22日在大佳河濱公園舉辦演唱會，主辦單位「滿場娛樂有限公司」卻於3月12日在臉書粉專公告延期。（取自臉書「滿場娛樂」）

〔記者甘孟霖／台北報導〕美國知名電音組合老菸槍雙人組（THE CHAINSMOKERS）原定3月22日於大佳河濱公園開唱，卻因故延期，引發消費者不滿。台北市法務局今（5日）表示，已受理36件消費申訴案，呼籲業者應儘速公告詳細退票資訊並進行退款。

台北市法務局表示，主辦單位「滿場娛樂有限公司」3月12日透過臉書粉專，公告宣布演唱會延期，引發消費者不滿，法務局截至7月4日已受理36件消費申訴案，消費者反映業者僅公告延期，未明確說明延期至何時。

美國知名電音組合老菸槍雙人組原定3月22日在大佳河濱公園舉辦演唱會，主辦單位「滿場娛樂有限公司」卻於3月12日在臉書粉專公告延期。（取自臉書「滿場娛樂」）美國知名電音組合老菸槍雙人組原定3月22日在大佳河濱公園舉辦演唱會，主辦單位「滿場娛樂有限公司」卻於3月12日在臉書粉專公告延期。（取自臉書「滿場娛樂」）

此外，法務局指出，消費者反映雖依業者公告方式申請退款，卻遲未獲得回應或實際退款，顯示業者對退票處理進度及資訊公開仍有不足；依藝文表演票券定型化契約應記載事項第3點規定，藝文表演未如期演出時，消費者可以請求全額退款，業者應積極配合辦理，保障消費者權益。

法務局強調，業者應基於誠信原則，主動公告退票機制與合理時程，並設置專人窗口處理消費者退款申請，避免延宕退款；如經查業者未依法辦理退款，罔顧消費者權益，市府將依法發動行政調查程序。

消保官葉家豪提醒，不接受演唱會延期而欲申請退款的消費者，如當時是以信用卡方式支付票價，可洽發卡銀行申請爭議款，並請注意申請期限限制。消費者如有任何消費爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812，法務局將提供消費諮詢及相關協助，以維護消費者權益。

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