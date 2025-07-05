凱蒂佩芮10年情斷分手奧蘭多布魯 「將共同撫養5歲女兒」

〔記者邱奕欽／台北報導〕美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）與好萊塢男星奧蘭多布魯（Orlando Bloom）正式宣布結束長達近10年的戀情，雙方於3日發表聯合聲明，證實已在數月前將關係轉變為共同撫養女兒的模式，並強調會以家庭形式持續陪伴5歲女兒Daisy Dove，承諾以愛、穩定和相互尊重，共同養育孩子，仍會一同出席家庭聚會。

凱蒂佩芮（左）與奧蘭多布魯發布聯合聲明宣布分手。（美聯社）

回顧凱蒂佩芮與奧蘭多布魯的戀情，2人自2016年起開始交往，隔年一度爆出分手，爾後相隔不到1年再次復合，並於2019年情人節訂婚，2020年更透過凱蒂佩芮單曲〈Never Worn White〉MV宣布懷孕，隨後迎來愛女誕生。然而，據知情人士透露，雙方關係近幾個月以來，因各自事業繁忙、聚少離多，溝通不良導致分歧難以化解，最終仍選擇和平分開，維持共同育兒。

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凱蒂佩芮近期在澳洲巡演時，演唱代表作《Firework》期間一度強忍淚水，向粉絲動情致謝：「謝謝你們一直支持我！」被外界認為與分手情緒有關。而奧蘭多布魯則在社群平台分享關於「新的開始」及瑞士心理學家榮格「孤獨、悲傷」的語錄，雙方似乎都在努力療癒這段情感的結束。

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