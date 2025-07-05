晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

凱蒂佩芮10年情斷分手奧蘭多布魯 「將共同撫養5歲女兒」

〔記者邱奕欽／台北報導〕美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）與好萊塢男星奧蘭多布魯（Orlando Bloom）正式宣布結束長達近10年的戀情，雙方於3日發表聯合聲明，證實已在數月前將關係轉變為共同撫養女兒的模式，並強調會以家庭形式持續陪伴5歲女兒Daisy Dove，承諾以愛、穩定和相互尊重，共同養育孩子，仍會一同出席家庭聚會。

凱蒂佩芮（左）與奧蘭多布魯發布聯合聲明宣布分手。（美聯社）凱蒂佩芮（左）與奧蘭多布魯發布聯合聲明宣布分手。（美聯社）

回顧凱蒂佩芮與奧蘭多布魯的戀情，2人自2016年起開始交往，隔年一度爆出分手，爾後相隔不到1年再次復合，並於2019年情人節訂婚，2020年更透過凱蒂佩芮單曲〈Never Worn White〉MV宣布懷孕，隨後迎來愛女誕生。然而，據知情人士透露，雙方關係近幾個月以來，因各自事業繁忙、聚少離多，溝通不良導致分歧難以化解，最終仍選擇和平分開，維持共同育兒。

凱蒂佩芮近期在澳洲巡演時，演唱代表作《Firework》期間一度強忍淚水，向粉絲動情致謝：「謝謝你們一直支持我！」被外界認為與分手情緒有關。而奧蘭多布魯則在社群平台分享關於「新的開始」及瑞士心理學家榮格「孤獨、悲傷」的語錄，雙方似乎都在努力療癒這段情感的結束。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中