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林志玲吃生煎包「分11口」 網震撼：難怪我胖成這樣

林志玲將生煎包分成11口品嘗，掀起網友討論。（翻攝自IG）林志玲將生煎包分成11口品嘗，掀起網友討論。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台灣第一名模」林志玲擁有亮麗外型及姣好身材，即使現已50歲，依舊是許多人心目中的女神。成為人母的她，一舉一動仍備受關注，日前她在IG分享自己吃東西的影片，細嚼慢嚥的優雅模樣，意外掀起網友討論。

林志玲吃相優雅。（翻是自IG）林志玲吃相優雅。（翻是自IG）

林志玲2日分享自己享用生煎包與東坡肉的影片，只見她夾起一顆比拳頭還小的生煎包，先咬開外皮再享用內餡，過程中分成11口細細品嘗，就連已經切好的東坡肉，她也分成2口才吃下肚，吃相端莊優雅。一旁不時有粉絲主動打招呼，她也大方揮手、面露甜笑，展現女神的親和力。

林志玲小口吃生煎包的舉動，立即成為眾人關注焦點，網友紛紛留言讚嘆，「果然還是女神，吃個煎包還是那麼優雅，換成是我可能3口就解決了～」、「就連吃東西，都要保持優雅」、「一顆生煎包9口還吃不完，難怪他身材這麼好，我胖成這樣」、「好厲害滴成這樣都沒滴到衣服，我的話衣服也搶著要吃」。

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