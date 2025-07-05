拜託颱風「走快一點」！ 丹娜絲攪局 呂士軒屏東車城首場公開演出延期

〔記者陳彥廷／屏東報導〕歌手呂士軒甫於金曲獎榮獲華語最佳男歌手大獎，但頒獎過程卻出現「走快一點」插曲，他本週日原定在屏東車城海口公園舉辦的「2025屏東海口祭」壓軸登台，但受颱風「丹娜絲」颱風攪局延期，當地粉絲無奈，只盼颱風「走快一點」，不要對台灣造成太大傷害。

呂士軒。（屏縣府提供）

主辦的屏東縣政府因中央氣象局最新天氣預報及災害應變中心已發布「丹娜絲」海上颱風警報，基於安全考量，原訂於7月5日至6日的活動全面取消，屏東縣政府交通旅遊處提醒民眾，若已報名本週活動，將另行通知後續處理事宜，造成不便敬請見諒，提醒民眾做好防颱準備並注意安全。

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交旅處表示，「2025屏東海口祭」延期於將在7月12日至13日車城海口公園登場，邀請金曲獎得主及人氣樂團接力演出，包括金曲「最佳華語男歌手」呂士軒及本屆榮獲金曲3獎的在地原住民歌手戴曉君皆登台表演。

海口祭延期到下週。（屏縣府提供）

屏縣府交通旅遊處指出，12日晚間施放長達240秒的高空海上煙火秀，更集結麋先生MIXER、冰球樂團等重量級卡司熱力開唱，預計再掀人潮。期間每日16時至22時，現場規劃海食教育主廚秀、撈湯圓體驗、2D漫畫風格餐車與海邊夕陽步道等特色亮點。

戴曉君。（屏縣府提供）

交旅處指出，這是一場融合音樂、藝術與文化的夏日盛會，現場同步販售多款海口祭限定哥吉拉聯名周邊商品，包括鹹蛋黃、港口茶、巧克力口味手工餅乾，及冰壩杯、運動毛巾、手機支架、Q版絨毛玩偶等多樣官方授權品項，僅限官網預購及活動現場限量販售，深受粉絲喜愛。

原定演出卡司。（屏縣府提供）

交旅處呼籲民眾，密切注意天氣變化與官方公告，並預告下週活動精彩可期，歡迎民眾前來參與，同時順遊恆春建城150週年慶祝系列活動及「恆春旅遊購GO節」抽大獎活動，自即日起至8月31日，入住指定旅宿並上傳發票或收據即可參加抽獎，獎項總價值破千萬，包括休旅車、黃金、按摩椅、免費住宿券等豐富好禮，更多活動詳情，請至海口祭活動官網https://2025haikoufestival.my.canva.site/#%E9%A6%96%E9%A0%81查看。

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