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娛樂 電視

胡瓜錄影變開庭？黃明志遭「國際通緝」被上銬帶走 細節全說險賠命

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜YouTube節目《下面一位》最新一集，最新一集邀請到馬來西亞創作鬼才黃明志，胡瓜表示這是他創頻道以來，心心念念非常想邀請的來賓，並開玩笑表示已「通緝」黃明志一年了。因為非常欣賞黃明志的創作，想將歌曲《沒大沒小》進行改編，還自己吐槽歌曲副歌「很像數來寶，很土！」黃明志當場給專業建議，胡瓜也馬上釋出邀約，黃明智也爽快答應，並相當期待。

胡瓜（右）合體黃明志。（下面一位提供）胡瓜（右）合體黃明志。（下面一位提供）

胡瓜與黃明志特別到文化大學的實習法庭拍攝，各自分享開庭經驗，談到黃明志曾經被下國際通緝令，在機場出海關就直接被上手銬帶走，還詳細解說每一個過程和步驟，經驗豐富的分享讓胡瓜哭笑不得。而黃明志為了賺錢，做過無數個工作，曾經做過歌唱節目的幕後工作人員，也曾因為要賺高薪，在十幾層樓高的架上工作，但為了速度要快，就沒有綁安全帶，差點賠掉性命，危險經歷讓黃明志現在想起來還是瑟瑟發抖。

黃明志在國中創時期作了第一首歌，班上同學就是他的首批聽眾，個性愛表演的他就教全班唱他的歌，還把歌詞貼在牆壁上，要求大家將歌詞背起來，但歌曲內容對當時的年紀來說太成熟且不恰當，不只被教訓了一頓還遭到訓導主任當場把歌詞撕毀，現在想起來也是很青春的回憶。

胡瓜（右）與黃明志參觀實習法庭。（下面一位提供）胡瓜（右）與黃明志參觀實習法庭。（下面一位提供）

節目中胡瓜和黃明志化身天使與惡魔，根據自己拿到的角色對網友的留言進行回答，問到一題「如果被搶鏡頭，該怎麼辦？」，惡魔上身的胡瓜入戲回答：「哪裡大哥站的地方，哪裡就是光！搶有什麼用！」還越罵越起勁，非常逗趣。

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