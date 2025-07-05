《驚奇4超人》末日博士癌症逝世 享年56歲

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕曾演出影集《整形春秋》、2005及2007年兩部《驚奇4超人》電影的澳洲演員朱利安麥克馬洪（Julian McMahon）今傳出2日在佛羅里達州清水市因癌症辭世，享年56歲。他的經紀人已證實消息。

朱利安1968年7月27日出生於雪梨，是澳洲前總理威廉麥克馬洪之子，演藝生涯始於澳洲電視劇《The Power, the Passion》和《Home and Away》，1993年也曾演出美國肥皂劇《Another World》，之後轉戰美國黃金時段電視劇，包括 NBC 劇集《Profiler》，以及《聖女魔咒》。他最廣為人知的角色，是在《整形春秋》中飾演自戀外科醫生克里斯汀特洛伊，該劇長達六季，為他贏得金球獎提名。

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朱利安麥克馬洪（右）因癌症辭世。（路透）

電影方面，朱利安在《驚奇4超人》及續集《驚奇4超人：銀色衝浪手現身》飾演反派「末日博士」最廣為人知，該角在漫威電影宇宙的最新重啟版本中將由小勞勃道尼飾演。

2017年朱利安接受《雪梨晨鋒報》採訪時談到作為澳洲演員在好萊塢打拼的心情：「這裡是個很有趣的城市，有時就像是誰撐得久誰贏。」他回憶起初到美國時，常常覺得「自己不夠好，永遠不會成功，什麼都沒發生，覺得自己是錯的人，也許該去做別的事情，或者乾脆回澳洲，正如許多人所做的那樣。」

回顧自己的演藝生涯，朱利安認為在《The Power, the Passion》和《整形春秋》的磨練，讓他學會了「堅持」的重要。「我從未失去對表演的熱情，」他說，「這是我整個職業生涯中一直帶著的東西，我認為這是成功的一個重要因素：我始終致力於我的表演，不斷精進這門技藝，也樂在其中。」

他的遺族包括2014年結婚的第三任妻子凱莉（Kelly），以及與第二任妻子、美國遊戲節目主持人布魯克伯恩斯所生的女兒瑪迪森（Madison）。他的第一任妻子則是澳洲歌手、演員丹妮米洛（Dannii Minogue），是流行天后凱莉米洛（Kylie Minogue）的妹妹。妻子凱莉也在聲明中表示：「我摯愛的丈夫朱利安麥克馬洪，本週已在平靜中離世，他勇敢地與癌症對抗到最後一刻。」

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