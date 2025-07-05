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娛樂 電視

30位金鐘金馬大咖助陣！「新星New Star」開訓 他親證：煎熬真的值得

〔記者李紹綾／台北報導〕三立電視繼「華流之星」選拔計畫後，推出全新演員養成計畫「新星New Star」，延續過往育才精神，致力於培養具備專業素養、演藝潛力與創作能量的未來新星。

回顧先前「華流之星」計畫，已成功培育出如吳念軒、宋偉恩、雷艾美等備受矚目的演員。吳念軒近年活躍於多部影視作品，近期於客家電視台《星空下的黑潮島嶼》擔綱演出。回憶當年接受培訓的歷程，他說：「那段時間讓我從一個迷茫的年輕人，轉變成能理性感受情緒與理解世界的演員。這份學習不只教會我技術，更潛移默化地成為我面對挑戰時的依靠。現在已經八年過去，我依然感謝當年自己的選擇——表演，真的讓我感到快樂與平靜。」

宋偉恩。（三立提供）宋偉恩。（三立提供）

同樣來自該計畫的宋偉恩，憑《翻牆的記憶》入圍金鐘53戲劇節目新進演員獎，並因演出《俗女養成記》「嘉玲弟」一角備受矚目。回顧那段培訓歷程，他說：「每個週末的訓練雖然辛苦，但我從未想過放棄。那段過程給了我極大的成長與韌性。現在回頭看，一切的煎熬都是值得的。我相信，『新星New Star』將是每一位懷抱夢想者最正確、最安心的選擇，也請家長們放心，讓孩子勇敢追夢！」

近年台灣影視作品在國際舞台漸展鋒芒，不僅題材深刻、敘事創新，更在國際影展與串流平台嶄露頭角。然而在表演環境快速變動的當下，從舞台劇、影視作品到短影音與串流原創內容，演員所需面對的挑戰與技能越加複雜，也更需跨域理解與文化敏感度。因此，表演新血的專業培養，不僅需要清晰進階的課程結構，更需結合理論與實務的深度訓練。「新星New Star」演員培訓計畫即以「系統化的表演訓練」為核心，打造一套兼顧基礎與進階、結合理論與實戰的養成模式。

吳念軒。（三立提供）吳念軒。（三立提供）

課程更設有專題講師論壇，邀請曾獲金馬、金鐘肯定的專業演員擔任講師，分享他們在表演現場與職涯旅程中的關鍵經驗，讓學員不僅學習技術，更能理解作為一名表演者所需具備的創作視野與職業素養。陣容包括鍾欣凌、楊麗音、曾國城、苗可麗、黃嘉千、尹馨、姚坤君、陳家逵、鍾瑶、蔡昌憲、李程彬、郭耀仁、邱逸峰、李劭婕、吳念軒、黄路梓茵、宋偉恩、黃浩詠、黃迪揚、百白、黃鐙輝等30位業界頂尖師資，共同構築高強度的專業養成課程。

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