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娛樂 電視

禹洙漢「粉色激短裙」獻個人首秀 自爆宵夜控靠一招維持身材

〔記者林欣穎／台北報導〕「樂天三本柱」裡的性感擔當禹洙漢，日前在樂天桃猿球場驚喜上演TWICE經典曲《Cheer Up》的個人SOLO。這場個人舞台對她來說意義非凡，首次挑戰獨舞雖然稍微緊張，但一站上舞台，看到女孩們熱情呼應，她也立刻進入狀況，開心地說：「很享受演出，真的很幸福！」

禹洙漢個人首秀。（樂天桃猿提供）禹洙漢個人首秀。（樂天桃猿提供）

禹洙漢當天身穿粉色啦啦隊服，展現完美曲線，提到這次的服裝選擇，禹洙漢透露：「這首歌我覺得很適合開朗可愛的感覺，粉色是我平常就很喜歡的顏色，所以選了這套。」不只舞台吸睛，凹凸有致的好身材也讓人讚嘆。

被問到維持體態的秘訣，禹洙漢笑說，自己偶爾也會嘴饞，「比賽結束晚的話會忍不住想吃宵夜，但最近有在努力減少零食，少量吃。」她也分享小秘訣：「平時不暴飲暴食，控制好量就好。」

禹洙漢穿粉色隊服秀好身材。（樂天桃猿提供）禹洙漢穿粉色隊服秀好身材。（樂天桃猿提供）

上半季賽事落幕，對於台灣的應援文化，禹洙漢已經越來越習慣。她表示：「雖然已經適應一部分了，但台灣真的很熱。」即便如此，她依然用最樂觀的方式調適，「如果比賽結束後能吃到好吃的東西，那天的疲憊就會瞬間消失，最近都是靠美食在加油！」她也開心地補充，「最近沒有生病，很健康！請大家多多期待我以後活潑可愛的樣子」。

「樂天三本柱」性感擔當禹洙漢。（樂天桃猿提供）「樂天三本柱」性感擔當禹洙漢。（樂天桃猿提供）

談到即將登場的中職明星賽，禹洙漢滿心期待：「全明星賽在韓國也是非常大的慶典，很榮幸能參加台灣的全明星賽。」除了開場演出，「樂天三本柱」還將在大巨蛋開韓式料理店，實現當老闆娘的夢想。她興奮表示：「很期待和智媛、世彬一起賣食物，也希望大家多多期待我們角色的周邊商品」，而她自己最期待的角色，是負責分發食物給粉絲，「因為我想借這個機會，跟大家近距離交流。」

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