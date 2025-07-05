「社會公義電影獎」揭曉 《大風之島》《日泰小食》彰顯時代意義獲獎

〔記者鍾志均／台北報導〕2025台北電影獎頒獎典禮今（5）晚頒獎，由民間公民團體以獨立「會外賽」形式舉辦的第14屆「社會公義電影獎」同步揭獎，頒給長期追蹤樂生議題的《大風之島》與香港紀錄片《日泰小食》，表彰兩片厚實的公共性與時代意義。

2025評審會議合照，左前孫介珩導演，林玉鵬助理教授，影視製片王藝樺。右前蔡崇隆導演，曹文傑導演。（社會公義電影獎提供）

社會公義電影獎獨立於台北電影獎賽事，由全國自主勞工聯盟等公民團體舉辦，主辦單位每年從台北電影獎入圍名單中，選出「具有社會關懷與符合社會公義」的作品若干，邀請影片版權人參加相關活動。今年台北電影獎共32部作品入圍，社會公義電影獎從中選出8部影片評選，主辦單位希望藉此獎項，鼓勵關注社會議題的影視作品。

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由導演許雅婷歷時20年拍攝，以宏大的時間尺度紀錄、追蹤樂生療養院拆遷爭議的《大風之島》，以其難以比擬的重量，贏得多數評審肯定。

《大風之島》。（社會公義電影獎提供）

評審指出樂生爭議湧現於社群網路年代之初，彼時人們開始踴躍書寫意見，把許多不同背景、不同世代的人捲入，更影響了整個世代關懷社會的青年。其進一步指出，本片經歷這麼長時間紀錄、梳理這麼多素材，本身是非常困難的挑戰。

特別是，《大風之島》受訪的院民原是社會弱勢，彷彿命運被人決定，但在本片鏡頭下展現出去堅持、抵抗、訴說的強大韌性，顛覆社會上原本的刻板觀感，「本片不是帶你去絕望，而是看見生命力。」

《日泰小食》。（社會公義電影獎提供）

同樣留下一段重要時代紀錄、人民記憶的是香港導演冼澔楊執導的《日泰小食》，本片聚焦在離香港30分鐘船程的長洲島港邊，一群圍繞著「日泰小食」小吃攤的市井小民打牌、喝酒、罵髒話的生活日常，卻能透過片中主要人物間的互動、對話，折射出香港整體的變遷，與在每個人心中留下的痕跡。

評審指出，「你可以看到主角年輕人的思考歷程；然後爺爺雖然沒講什麼話，可是從他的表情，或是跟年輕人的互動，也能讀出心境轉變。這一組人貼切地反映，香港人的狀態。」評審團還認為：本片有濃厚的生活感，角色展現出強韌的生命力；彷彿就算環境起起落落，但生活依然要繼續。

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