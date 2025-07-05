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娛樂 電影

《驚奇4超人》男星驚傳癌逝！最後身影曝光 身形消瘦網不捨

朱利安麥克馬洪驚傳病逝，享年56歲。（路透社）朱利安麥克馬洪驚傳病逝，享年56歲。（路透社）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕澳洲男星朱利安麥克馬洪（Julian McMahon）曾主演經典影集《整形春秋》和《FBI通緝要犯》，也曾在《驚奇4超人》電影中飾演反派「末日博士」廣為人知，日前驚傳他抗癌不治過世，享年56歲。

朱利安去年才與交往多年的凱莉結婚，如今卻天人永隔，她悲痛證實丈夫死訊，「我摯愛的丈夫朱利安，本周在勇敢抗癌後平靜的離世。朱利安熱愛生命，他愛他的家人、朋友、工作，也愛他的粉絲，他最大的心願，就是能為更多人帶來快樂。」凱莉也懇求外界給予家人空間哀悼，同時感恩與丈夫共度的美好時光。

朱利安最初以模特兒身分進入演藝圈，後來轉戰戲劇，並前往美國發展演藝事業，曾憑藉《整形春秋》入圍2005年金球獎最佳電視劇男主角，除此之外，他在《驚奇4超人》中飾演陰狠又法力強大的反派「末日博士」，令人印象深刻，近年則演出《FBI通緝要犯》與Netflix影集《白宮疑雲》。

朱利安麥克馬洪最後一次露面明顯消瘦。（美聯社）朱利安麥克馬洪最後一次露面明顯消瘦。（美聯社）

朱利安最後一次公開露面是在今年的3月，他和尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）一同出席德州奧斯汀的SXSW活動，為心裡驚悚片《The Surfer》宣傳，當時他的外型看起來明顯消瘦，如今也證實罹癌，讓粉絲相當不捨。

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