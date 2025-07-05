李佳薇化名賣房被認出 怕被淘汰哭崩淚訴：不想被知道

〔記者陽昕翰／台北報導〕鐵肺歌手李佳薇昨晚參加節目《歌手2025》，以一曲《天后》驚艷全場成功晉級。重返舞台的她淚訴過往低潮，坦言5年前曾化名當房仲，直到被媒體發現，那一刻她感到極度絕望。

李佳薇坦言5年前曾化名當房仲。（資料照，記者陳奕全攝）

當年李佳薇與華納音樂約滿後，自組工作室留在台灣發展，卻碰上疫情重創演藝收入。先前受訪坦言，那段時間半年收入不到10萬元，為了生活，只好兼職當房仲，幫忙代銷新建案。

請繼續往下閱讀...

李佳薇昨晚在賽前受訪，她回憶當時的心境：「我有一種慢慢被時代淘汰的感覺，但只有繼續賺錢才能維持自己的生活，去上班賣房的事我沒有跟任何人講，我就默默戴著口罩好。」

為了不被認出，李佳薇甚至化名「李凱薇」從事房仲工作，無奈消息還是曝光。李佳薇哽咽說：「我最不想被人家知道的事被知道了，我不是嫌棄這份工作或看不起，只是我害怕被大家記得的李佳薇，是那個穿著上班服的我！」熱愛舞台的她說：「我想讓大家記得的是，那個站在舞台上，閃閃發亮很有自信的李佳薇。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法