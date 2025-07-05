蔣萬安外送鹹酥雞探班五月天 一張圖成亮點

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天昨（4日）晚在大巨蛋舉行5525＋1「回到那一天」25週年巡迴演唱會，目前大巨蛋8場演出也已完成一半了。台北市長蔣萬安也特別帶鹹酥雞去探班，並談到：「歡迎五月天回台北開唱，大巨蛋是你們的主場！」

五月天大巨蛋演唱會已完成一半場次。（相信音樂提供）

過去五月天在演唱會串場影片出現過吃鹹酥雞，私底下團員也叫過外送鹹酥雞，這次蔣萬安也特別帶鹹酥雞探班，談到：「外送鹹酥雞，替團員們暖身！還有台北本土插畫家紅林 Hori b Goode繪製的《五月天in臺北城市地景圖》，快來找彩蛋！」

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蔣萬安（右三）送出城市地景圖給五月天。（翻攝自臉書）

另外蔣萬安談到：「這次市府觀傳局與相信音樂推出了特別企劃，歡迎大家到『捷運大安森林公園站』、『師大附中校門口』、『捷運行天宮站』、『西門町遊客中心』、『北投溫泉博物館』與『捷運淡水站』捕獲野生的五月天公仔，而且憑演唱會票根還享住宿或餐飲優惠，讓我們一起『回到那一天』！」

蔣萬安（右三）送鹹酥雞探班五月天。（翻攝自臉書）

粉絲想收藏五月天為主題的台北地景圖。（翻攝自臉書）

事實上近期五月天歌迷也紛紛在社群分享「集郵」5位團員大型公仔的照片，而蔣萬安送給五月天的《五月天in臺北城市地景圖》也成為亮點，畫出Q版團員和師大附中、行天宮、大巨蛋等和五月天有關的地點，網友直呼想收藏。

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