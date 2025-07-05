台日友好！日團the telephones首發中文歌 翻唱台灣怕胖團夯曲

〔記者陳慧玲／台北報導〕搶在災難預言日的前一天，日本搖滾樂團 the telephones昨（4日）先推出首支中文單曲《 我沒有用，沒辦法給你想要的生活》，這首歌是翻唱自台灣樂團怕胖團的夯曲，兩團擁有好交情，歌迷也很開心終於等到這首翻唱曲推出。

the telephones和怕胖團擁有好交情。（UK.PROJECT提供）

the telephones和怕胖團從2021年因參與音樂祭的線上直播演唱會相識至今，克服語言差異，即使比手畫腳也能溝通，這幾年來交情越來越好，之前兩團曾合作歌曲，也曾一起演出，怕胖團還曾帶the telephones體驗台灣的釣蝦休閒活動。

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為了給怕胖團驚喜，之前the telephones主唱石毛輝特別苦練中文，翻唱怕胖團《我沒有用，沒辦法給你想要的生活》，當時在台巡演時唱出這首歌，台下觀眾齊聲大合唱的場面讓the telephones好感動，留下難忘印象，這次推出單曲，並以全新編曲融合日本元素為歌曲原本所傳達的情感帶來新的感受，歌曲中出現的薩克斯風聲音則是日本男團7ORDER 成員諸星翔希情義相挺吹奏。

日本樂團the telephones推出首支中文翻唱單曲。（UK.PROJECT提供）

今年8月由台北流行音樂中心所舉辦的音樂祭「JAM JAM ASIA 2025」陣容中，已宣布將有the telephones與怕胖團共同合作舞台，歌迷有機會再次聽到兩團合唱這首《 我沒有用，沒辦法給你想要的生活》。

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