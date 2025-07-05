晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

台日友好！日團the telephones首發中文歌 翻唱台灣怕胖團夯曲

〔記者陳慧玲／台北報導〕搶在災難預言日的前一天，日本搖滾樂團 the telephones昨（4日）先推出首支中文單曲《 我沒有用，沒辦法給你想要的生活》，這首歌是翻唱自台灣樂團怕胖團的夯曲，兩團擁有好交情，歌迷也很開心終於等到這首翻唱曲推出。

the telephones和怕胖團擁有好交情。（UK.PROJECT提供）the telephones和怕胖團擁有好交情。（UK.PROJECT提供）

the telephones和怕胖團從2021年因參與音樂祭的線上直播演唱會相識至今，克服語言差異，即使比手畫腳也能溝通，這幾年來交情越來越好，之前兩團曾合作歌曲，也曾一起演出，怕胖團還曾帶the telephones體驗台灣的釣蝦休閒活動。

為了給怕胖團驚喜，之前the telephones主唱石毛輝特別苦練中文，翻唱怕胖團《我沒有用，沒辦法給你想要的生活》，當時在台巡演時唱出這首歌，台下觀眾齊聲大合唱的場面讓the telephones好感動，留下難忘印象，這次推出單曲，並以全新編曲融合日本元素為歌曲原本所傳達的情感帶來新的感受，歌曲中出現的薩克斯風聲音則是日本男團7ORDER 成員諸星翔希情義相挺吹奏。

日本樂團the telephones推出首支中文翻唱單曲。（UK.PROJECT提供）日本樂團the telephones推出首支中文翻唱單曲。（UK.PROJECT提供）

今年8月由台北流行音樂中心所舉辦的音樂祭「JAM JAM ASIA 2025」陣容中，已宣布將有the telephones與怕胖團共同合作舞台，歌迷有機會再次聽到兩團合唱這首《 我沒有用，沒辦法給你想要的生活》。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中