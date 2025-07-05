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娛樂 電視

炎亞綸《炎上》狂轟火伴爆金句 自爆外流片全場笑瘋

〔記者侯家瑜／台北報導〕薩泰爾娛樂昨晚於台北流行音樂中心帶來BROAN 美國百朗《炎上 BURN》系列第一場主秀《炎上　炎亞綸》，演出由「炎上大將軍」楊昇達領軍開場，除延續經典啦啦隊橋段，還加碼《MUSCLE HIGH》來自台灣的猛男秀裸上身助陣。在介紹主秀炎亞綸出場時，他更丟出經典時事哏：「1963年十大傑出青年頒佈至今，一共頒發了將近620個傑出青年，一共拔除了一位！讓我們看一下怎麼會這麼搞笑！各位觀眾，讓我們歡迎今天的主秀十大不傑出中年炎亞綸！」

炎亞綸一登場便自嘲。（薩泰爾提供）炎亞綸一登場便自嘲。（薩泰爾提供）

作為主秀的炎亞綸，一登場便自嘲：「這是我人生第二後悔拍的影片。」隨即猛攻全場所有火伴。他先狠酸楊昇達像不紅的逃兵藝人、講笑話像跟製作單位有仇，還不忘提起楊昇達在《國光幫幫忙》的經典定位：「幾乎沒有人可以讓張立東看起來像天才，他是唯一一個。」

楊昇達擔任「炎上大將軍」。（薩泰爾提供）楊昇達擔任「炎上大將軍」。（薩泰爾提供）

江宏傑也成為重點目標，炎亞綸直言：「他現在唯一穩定的合約，是跟法院的育兒安排。」甚至補刀：「上次穿這麼正式應該是離婚記者會。」李玉璽則被酸出過單曲《是我不夠好》，應該改叫《是我不夠紅》。現場演出也精心安排多段視覺驚喜，蕭東意特地化身「Anonymous」登場，一身暗黑造型引爆話題；黃豪平則搞笑扮演終極一班中的丁小雨，搭配炎亞綸的狠酸橋段形成強烈反差，而巫苡萱與徐凱希帶領全場進行的《炎上》版《動詞 tempo》遊戲更是炮火連連，全場笑聲不斷。

炎亞綸難得吐露心聲。（薩泰爾提供）炎亞綸難得吐露心聲。（薩泰爾提供）

炎亞綸被猛男包圍。（薩泰爾提供）炎亞綸被猛男包圍。（薩泰爾提供）

在一連串火烤後，炎亞綸語氣一轉難得吐露心聲。他坦言：「我知道兩年前我讓很多人失望了，但我還能演戲、主持、做音樂，也還有機會扭轉一切。」提到過去專輯《下一個炎亞綸》，他苦笑說：「本來是想擺脫偶像形象，現在卻變成勸人向善的警語。」炎亞綸希望自己未來能成為讓粉絲驕傲的人，不再被過去的錯誤定義。即使嘴上不饒人，收尾時仍不忘自嘲：「從今天開始，你們只會看到我美麗、和善、不教育的一面，直到明天大地震我們全部死光。」

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