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娛樂 電影

（新碟快報）《麥塊電影》榮登2025上半年全球最賣座！元祖《超人》應景復刻

〔記者許世穎／專題報導〕2025年已過完一半，上半年全球最賣座的好萊塢電影就是由喜劇天王傑克布萊克與「水行俠」傑森摩莫亞主演、改編自史上最暢銷遊戲的冒險電影《MINECRAFT麥塊電影》，不僅全球票房高達9.53億美金（約台幣275.51億元），全台票房也有台幣1.37億的票房佳績，喜歡該片的影迷現在也可以把實體影音帶回家囉！

傑森摩莫亞（右）和傑克布萊克搞笑合作《MINECRAFT麥塊電影》，是今年上半年全球最賣座好萊塢電影。（華納兄弟提供）傑森摩莫亞（右）和傑克布萊克搞笑合作《MINECRAFT麥塊電影》，是今年上半年全球最賣座好萊塢電影。（華納兄弟提供）

電影描述四位邊緣人，包括傑森摩莫亞飾演的「垃圾人」蓋瑞森、賽巴斯汀尤金漢森飾演的亨利、愛瑪梅耶斯飾演的娜塔莉，以及丹妮爾布魯克斯飾演的譚恩，原本只是為日常瑣事煩惱的小人物，卻突然被拉進一個神祕入口，進入充滿想像力又古怪的方塊魔境「主世界」中。

四人在主世界遇到傑克布萊克飾演的專業蓋房人「史蒂夫」，一同踏上神奇的探索之旅，此趟冒險旅程將挑戰他們的勇氣，並重新激發每個人具有獨特創造力的特質，而這些正是他們返回現實世界成長茁壯所需的技能。此次《MINECRAFT 麥塊電影》在台發行包括DVD、藍光BD、UHD+BD 雙碟限定版，以及兩款UHD+BD限定鐵盒版。

《MINECRAFT麥塊電影》在台發行兩款UHD+BD限定鐵盒珍藏版。（得利影視提供）《MINECRAFT麥塊電影》在台發行兩款UHD+BD限定鐵盒珍藏版。（得利影視提供）

隨著詹姆斯岡恩執導、將開啟全新DC宇宙的新版《超人》即將上映，由李察唐納執導，克里斯多夫李維、馬龍白蘭度、金哈克曼三位已故巨星及影帝主演的1978年版《超人》也推出UHD+BD 雙碟限定版。

1978年的《超人》不僅是一部票房大片，更榮獲奧斯卡金像獎肯定，並且自上映以來就深受影迷喜愛，演員陣容和創意團隊堪稱大製作電影的典範。該片（以及三部續集）的核心是克里斯多夫李維對最具人性的鋼鐵之軀的聰明、深情的詮釋。現在重溫不僅像回到許多人的童年，甚至更加美好。

1978年版《超人》在台推出UHD+BD 雙碟限定版。（得利影視提供）1978年版《超人》在台推出UHD+BD 雙碟限定版。（得利影視提供）

同樣經典重現的還有80年代火爆動作品經典之作《致命武器》（當年首集譯作《英雄無敵》），也推出UHD+BD雙碟行家典藏鐵盒版以及UHD+BD 雙碟典藏鐵盒版。

該片同樣由《超人》導演李察唐納執導，並由梅爾吉勃遜和丹尼葛洛佛一同演出。劇情緊張刺激，描述一對一開始不情願的警探搭檔調查例行的凶殺案，卻牽扯出國際海洛英販毒集團，由於他們堅不妥協，導致他們必須面對空手搏擊與激烈槍戰。片中不乏刺激的動作場面、急速的追捕行動，更不時有好笑的情節出現，是影迷不可錯過的動作經典。行家典藏鐵盒版還附上透明造型收藏外盒、雙面戲院版海報、3張雙面幕後場景卡以及4張明信片。

《致命武器》UHD+BD雙碟行家典藏鐵盒版隨碟附上不少贈品。（得利影視提供）《致命武器》UHD+BD雙碟行家典藏鐵盒版隨碟附上不少贈品。（得利影視提供）

最後要推薦的則是新片《無痛先生》，年初剛在《完美伴侶》飾演渣男的星二代傑克奎德在片中飾演納森卡因，他天生就患有一種罕見的遺傳疾病，使他感覺不到任何疼痛。當他的夢中情人在銀行搶劫案中被劫為人質時，他的疾病竟變成他的超能力，展開一場不計代價的救援行動。

《無痛先生》在台發行DVD、藍光BD、UHD+BD 雙碟限定版，以及UHD+BD限定鐵盒版。

《無痛先生》在台發行UHD+BD限定鐵盒版。（得利影視提供）《無痛先生》在台發行UHD+BD限定鐵盒版。（得利影視提供）

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