男星突曬病床照「臉色慘白」 住院動刀喊餓：醒來會更強壯

〔記者李紹綾／台北報導〕37歲港星黃庭鋒外型高大帥氣，是TVB近年力捧的小生，除了體育及綜藝節目主持，也參與過不少戲劇演出，他昨（4日）突在社群分享住院照，引起眾人關切。

黃庭鋒分享住院照，引起眾人關切。（翻攝自Instagram）

黃庭鋒面容憔悴躺在病床上，左手還吊有點滴，雖有露出笑容，可是臉色明顯蒼白無血色，讓粉絲相當擔心，他發文寫道：「我：醫生，這是一定要做嗎？醫生：做了就是永久的。我：那好啦！這是我的病床。」提到將留院兩晚，「請多多指教！醒來後會是一個更強的我！很快見！」他以英文表示「會以更強壯的姿態回來。」他未透露詳細住院原因，但從文末的標籤「noseblock」來看，疑似鼻腔出現問題。黃庭鋒向媒體表示，最近鼻塞相當嚴重，半夜不太能呼吸，所以決定入院做鼻腔微創手術，「手術還算順利，但一直不能吃東西，真的很餓！」

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黃庭鋒入院開刀。（翻攝自Instagram）

黃庭鋒分享住院照，引起眾人關切。（翻攝自Instagram）

黃庭鋒自小接觸足球，過去曾赴英國、日本留學，熱愛足球的他，高中是學校足球隊唯一亞洲球員，參加過不少比賽，曾有機會前往阿士東維拉及狼隊青年軍當職業足球員，但他後來放棄球員夢，轉戰演藝圈加入TVB。

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