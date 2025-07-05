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娛樂 電影

小布親曝合作破局原因！全因阿湯哥嫌「開車戲不多」

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導、「小布」布萊德彼特主演新片《F1電影》正在全球熱賣，目前全球票房已衝破2億美金（約台幣57.82億元），台灣票房也衝破台幣1.26億元。小布最近受訪時除了宣傳新片，也提到差點和「阿湯哥」湯姆克魯斯合作的《賽道狂人》之所以破局，全因阿湯哥發現開車戲不多，決定退出。

湯姆克魯斯（左）現身《F1電影》倫敦首映會，和布萊德彼特同框。（華納兄弟提供）湯姆克魯斯（左）現身《F1電影》倫敦首映會，和布萊德彼特同框。（華納兄弟提供）

阿湯哥先前現身《F1電影》倫敦首映會，還和小布世紀同框，引起影迷敲碗看兩人再合作。導演柯辛斯基則透露，早就曾構思過讓這對合作過《夜訪吸血鬼》的搭檔重聚。原先柯辛斯基要執導《賽道狂人》邀請兩人主演，兩人本來打算親自完成所有賽車鏡頭，但最後因為預算問題而告吹，該片最後由詹姆斯曼格執導，並由克里斯汀貝爾與麥特戴蒙主演。

不過小布在《The National》訪談中透露，其實還有另一個原因導致計劃流產，「當時我和湯姆與喬（柯辛斯基）一起準備拍《賽道狂人》，那大概是電影正式開拍前十年左右，後來真正拍出來也成了一部很棒的電影。」他表示，當時的問題是，他們都想開車，「湯姆想演卡洛謝爾比（麥特戴蒙的角色），我想演肯邁爾斯（克里斯汀貝爾的角色）。但當湯姆發現卡洛在劇情裡開車的戲不多時，這事就告吹了。」

布萊德彼特主演的《F1電影》在全球熱賣。（華納兄弟提供）布萊德彼特主演的《F1電影》在全球熱賣。（華納兄弟提供）

導演柯辛斯基也透露，曾提出讓《F1電影》續集與阿湯哥主演的《霹靂男兒》兩個宇宙交會的想法。他接受《GQ》英國版訪問時笑說：「如果真的拍續集，大概會是柯爾崔克（阿湯哥《霹靂男兒》角色）和桑尼海耶斯（小布《F1電影》角色）原來是老對手，曾經在某個時期交過手…我還聽說他們拍《夜訪吸血鬼》時曾經來場史詩級的卡丁車對決，誰不想看他們兩個在賽道上正面交鋒呢？」

小布則對《The National》表示：「如果有續集，自私地說，我當然想再開一次賽車。不過《F1電影》的重心仍然要放在喬許皮爾斯—也就是達姆森伊卓瑞斯斯飾演的角色，以及整個團隊為冠軍奮戰的故事。至於桑尼會怎麼融入？我還不確定。大概他會在博納維爾鹽灘刷新時速紀錄之類的吧，除此之外我現在也說不準。」

但小布也補充：「目前我只是很開心，能有這樣一部作品，把大家聚在一起。這就是這種類型電影的力量。所以我也不確定未來《F1電影》續集該怎麼安排，但我們會試試看的，我自己是很有興趣的。」他仍在享受《F1電影》成功的喜悅，更說：「我們當時其實都很緊張，不知道能不能順利完成，現在看到一切不但實現，還超出預期，真的非常驚喜。」《F1電影》全台上映中。

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