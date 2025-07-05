才得金曲獎！Toro慟別摯愛:謝謝妳教我良善待人

〔記者陽昕翰／台北報導〕Energy才剛拿下出道以來首座金曲獎，成員Toro卻在此刻經歷摯愛阿姨的離世的壞消息。昨晚他在社群發文哀悼，字字句句透露著不捨與思念。

Toro提到，患有唐氏症的阿姨，是他從小一起長大的家人。自從外公離世後，阿姨的身體逐漸退化，語言與行動能力慢慢流失，長年由他的父母細心照料。

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其實早在上個月出席Hito流行音樂獎，Toro就因為家中狀況晚到現場，當時醫師已經傳來阿姨病危的消息。

Toro坦言：「她已經失去意識，也無法吞嚥和消化，每天都在煎熬中度過。醫生不是上帝，無法告訴我們她會在什麼時候離開，所以我們只能日復一日守在她身旁，靜靜地陪著她。」

Toro的阿姨離世，令他感到非常的不捨。（翻攝IG）

等到了金曲獎頒獎典禮前一天，醫師再度通知阿姨狀況急轉直下。在典禮當天清晨，Toro握著她的手說：「阿姨，我又要去唱唱跳跳了。這次金曲獎不知道能不能得獎，但我們這種唱跳組合真的很難得獎。阿姨，我想跟團隊一起經歷這一切，妳可不可以再撐一下？拜託妳，幫我這個忙，好嗎？撐到星期一，好不好？」

令人動容的是，阿姨真的撐過了那幾天，陪著Toro迎來Energy的榮耀時刻，直到典禮結束後，她才安然離世。

Toro寫道：「我微笑著送妳離開，謝謝妳。妳一直都很貼心，很棒，讓我能夠在這段時間安心地完成與團隊的高光時刻，站上小巨蛋的金曲獎舞台，也登上五月天大巨蛋的演唱會嘉賓。妳在人生最後一段旅程，依然陪著我，一起迎接榮耀。」

Toro強忍悲痛，向生命中重要的家人道別：「阿姨，謝謝妳用一生教會我，以良善待人。」他更表示，唐氏症寶寶的一生沒有惡意，心中只有善良，更是最可愛的天使。

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