7月5日來臨！盤點4部末日災難韓劇 宋江、金宇彬全出動

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕7月5日末日預言甚囂塵上，如果能平安度過今天，本報為您整理4部與末日、災難等題材有關係的韓劇，若有時間不妨找機會觀看，從影集上體驗難以感受的末日感。

《末日愚者》由安恩真主演。（Netflix提供）

◆影集《末日愚者》

演員：安恩真、全晟佑、金潤惠、劉亞仁

串流平台：Netflix

《末日愚者》描述一顆小行星將在200天內摧毀地球，全球因此陷入混亂，來日無多的人們如何度過餘生。安恩真飾演陳世暻原本在中學擔任經濟學班導，卻在得知小行星撞擊的消息後，志願前往陽村市政廳的少年輔育院，默默地努力保護孩童。

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韓孝周（左）、朴炯植演出《Happiness毒樓》。（愛奇藝提供）

◆影集《Happiness毒樓》

演員：韓孝周、朴炯植、趙宇鎮

串流平台：愛奇藝

《Happiness毒樓》講述的是在傳染病成爲常態的新普通時代，在將高層分爲普通銷售、低層爲租賃住宅的大城市新建公寓中發生的階級差別和隱隱的心理戰。警察特工尹新春（韓孝周飾）和她的高中好友鄭伊賢（朴炯植飾）也身處這棟公寓中，面對其他被孤立住客們所產生的分裂、恐懼，為了生存展開的激烈鬥爭。

金宇彬演出《末日騎士》。（Netflix提供）

◆影集《末日騎士》

演員：金宇彬、宋承憲、李絮、姜有錫

串流平台：Netflix

《末日騎士》將時空設在 2071 年，嚴重的空氣汙染迫使人類仰賴呼吸面罩維生。故事敘述身手了得的傳奇快遞司機「5-8」，遇見了一心向他看齊的難民四月，四月深知對難民而言，成為快遞司機是活下去的唯一希望。《末日騎士》改編自熱門網路漫畫，描述僅存的百分之一人口在黃沙萬里的朝鮮半島訂下嚴格的社會階級制度。在這個徹底失能的社會，快遞司機成了不可或缺的存在。男星金宇彬飾演無人能及的傳奇快遞司機 5-8，宋承憲則出飾靠著販賣氧氣掌控全球的千明集團唯一繼承人柳錫。

宋江（左）、李陣郁一起演出《Sweet Home》。（Netflix提供）

◆影集《Sweet Home》

演員：宋江、高旻示、李陣郁、李施昤、李到晛

串流平台：Netflix

怪物化結束，人類的新紀元揭開序幕。在這樣的世界裡，身處怪物與人類界線模糊的十字路口，他們面臨更棘手的困境，必須做出艱難抉擇。《Sweet Home》講述一個因校園暴力而受傷，一直躲在房間裡生活的繭居族車賢秀（宋江 飾），失去家人後獨自搬到一棟破舊公寓， 原本打算等想看的動畫上映後就要結束生命， 但沒想到公寓內外突然發生重大變化， 眼看可怕且無敵的怪物紛紛襲擊自己與身邊的鄰居， 讓賢秀激起求生意志，與其他倖存的居民一同對抗怪物，聽著李恩赫（李到睍 飾）的指揮，與有著神秘身份背景但一起奮力抗怪的邊尚昱（李陣郁 飾）以及徐伊景（李是英 飾）守護著家園，還得小心提防身邊是否有人被「怪物化」。

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