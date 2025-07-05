YTR土耳其體驗「油脂摔跤」 融融上場1分鐘慘被KO

〔記者林欣穎／台北報導〕八大《自由的旅行者》將於今（5）日週六晚間8點全台首播，主持人融融體驗土耳其流傳百年的傳統運動「油脂摔跤」，而在土耳其之行另一個重要目的，是參加圖佳妹妹的傳統婚禮。當地婚禮習俗不收紅包，而是將現金或黃金飾品穿戴或別在新人身上，象徵祝福與富貴。融融因此將特別準備的禮金台幣鈔票，一張張的黏在紅色緞帶上，看著完成的喜氣項鍊成品，融融開心表示這象徵「百」年好合。

融融（右）與首站土耳其搭檔圖佳，一起探索土耳其人文風情。（八大提供）

為了進行「油脂摔跤」，融融從換裝到特訓花費半天時間準備，與選手正式對戰，竟不到1分鐘就被撂倒在地。氣喘吁吁的他大嘆這比賽真的不簡單，結束後留下油脂手印，為首站土耳其之旅留下難忘回憶。

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融融（右）首次挑戰土耳其百年傳統運動「油脂摔跤」。（八大提供）

教練在現場傳授基本招式練習，說明這項運動的獲勝方式，只要將對方的背朝地就贏得比賽。融融說，因為全身都是油充滿困難度，一時間的勝負都有變數，可能手滑腳滑就會逆轉勝。由於全身上下只有皮褲能施力，融融在對戰過程中，一度遭對方選手伸進褲頭裡抓施力點，驚嚇原來還有這一招！

融融準備的鈔票項鍊，送給圖佳妹妹當婚禮祝福。（八大提供）

熱愛收集各國紙鈔作為紀念的融融，這次在土耳其的古董市集也不忘把握機會尋寶。當他意外發現一張面額50萬里拉的舊鈔時，立刻勾起圖佳的童年回憶：「這我小時候用過，當時還能買一瓶飲料呢！」融融則找到一張印有20里拉的紙鈔，透露這張鈔票以前印的是兩千萬，看出當地曾歷經過嚴重的通貨膨脹。

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