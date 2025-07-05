北投在地神器！萬事靠機車阿伯神救援 旺福揭當地特色：都有阿北依存症

〔記者林欣穎／台北報導〕由曾寶儀主持的《我們回家吧3》本週邀來人氣樂團旺福一同走訪北投，這場旅程其實源自網友一句留言「希望旺福能上第三季」，製作單位真的圓夢實現，雖然四位團員都非北投出生，但主唱兼吉他手姚小民與貝斯手推機同時也是夫妻，已定居北投多年，自封「北投推廣大使」。姚小民透露，會愛上這裡，全因好友許哲珮Peggy，「每年聖誕節都會去Peggy家交換禮物，久了覺得這裡很像度假小鎮，走在路上都是溫泉味！」讓他決定在北投落腳，成為這段「回家之旅」的起點。

旺福在北投的生活，也悄悄改變了創作方式。姚小民分享自從搬到北投後，開始習慣一邊走路一邊寫歌，像是為《俗女養成記》打造的主題曲《一人一半》，就是他邊散步邊想家的情緒中誕生的作品。「那時候走太久了突然很想家人，雖然住很近，但想到就算距離不遠，也會想念彼此，就寫出了這首歌。」一句平凡的情感，也讓《一人一半》成為感動無數觀眾的代表作。

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曾寶儀（左2）與旺福樂團主唱兼吉他手Mami（左起）、姚小民、貝斯手推機及鼓手肚皮走訪北投。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）

除了創作靈感，旺福也在節目中介紹北投才有的「在地神器」機車阿伯服務！早年北投風化產業興盛，催生出一群專門接送的阿伯司機，形成特殊文化，如今仍有人依賴這個隨Call隨到的服務。姚小民爆料自己有天無法倒垃圾，乾脆Call阿伯來幫忙處理，笑說北投人都有「阿北依存症」！甚至加碼爆料好友許哲珮也超會用，「她還叫阿北幫她去銀行抽號碼牌！」推機也透露老公打電話請阿伯買一個阿伯自己推薦的雞肉飯，曾寶儀聽完笑到不行，大讚這才是真正的北投生活Style！

這趟北投旅程中，曾寶儀與旺福不只大嗑在地美食、體驗瑜珈與冥想，還走訪隱身山林的咖啡廳、親手製作果醬，感受緩慢生活的魅力。旺福也笑談旅途中各種「任性放空」時刻，像是全團明明都已到登機門，卻因吃早餐錯過班機，哲學式開釋讓人笑翻。主唱Mami回憶前製作人曾說：「感謝認識旺福，讓我人生放鬆很多。」曾寶儀也忍不住補一句：「這是最棒的人設，因為完全不怕人設崩壞！」

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