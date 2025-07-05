晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

北投在地神器！萬事靠機車阿伯神救援 旺福揭當地特色：都有阿北依存症

〔記者林欣穎／台北報導〕由曾寶儀主持的《我們回家吧3》本週邀來人氣樂團旺福一同走訪北投，這場旅程其實源自網友一句留言「希望旺福能上第三季」，製作單位真的圓夢實現，雖然四位團員都非北投出生，但主唱兼吉他手姚小民與貝斯手推機同時也是夫妻，已定居北投多年，自封「北投推廣大使」。姚小民透露，會愛上這裡，全因好友許哲珮Peggy，「每年聖誕節都會去Peggy家交換禮物，久了覺得這裡很像度假小鎮，走在路上都是溫泉味！」讓他決定在北投落腳，成為這段「回家之旅」的起點。

旺福在北投的生活，也悄悄改變了創作方式。姚小民分享自從搬到北投後，開始習慣一邊走路一邊寫歌，像是為《俗女養成記》打造的主題曲《一人一半》，就是他邊散步邊想家的情緒中誕生的作品。「那時候走太久了突然很想家人，雖然住很近，但想到就算距離不遠，也會想念彼此，就寫出了這首歌。」一句平凡的情感，也讓《一人一半》成為感動無數觀眾的代表作。

曾寶儀（左2）與旺福樂團主唱兼吉他手Mami（左起）、姚小民、貝斯手推機及鼓手肚皮走訪北投。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）曾寶儀（左2）與旺福樂團主唱兼吉他手Mami（左起）、姚小民、貝斯手推機及鼓手肚皮走訪北投。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）

除了創作靈感，旺福也在節目中介紹北投才有的「在地神器」機車阿伯服務！早年北投風化產業興盛，催生出一群專門接送的阿伯司機，形成特殊文化，如今仍有人依賴這個隨Call隨到的服務。姚小民爆料自己有天無法倒垃圾，乾脆Call阿伯來幫忙處理，笑說北投人都有「阿北依存症」！甚至加碼爆料好友許哲珮也超會用，「她還叫阿北幫她去銀行抽號碼牌！」推機也透露老公打電話請阿伯買一個阿伯自己推薦的雞肉飯，曾寶儀聽完笑到不行，大讚這才是真正的北投生活Style！

這趟北投旅程中，曾寶儀與旺福不只大嗑在地美食、體驗瑜珈與冥想，還走訪隱身山林的咖啡廳、親手製作果醬，感受緩慢生活的魅力。旺福也笑談旅途中各種「任性放空」時刻，像是全團明明都已到登機門，卻因吃早餐錯過班機，哲學式開釋讓人笑翻。主唱Mami回憶前製作人曾說：「感謝認識旺福，讓我人生放鬆很多。」曾寶儀也忍不住補一句：「這是最棒的人設，因為完全不怕人設崩壞！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中