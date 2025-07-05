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娛樂 音樂

TWICE首度來台灣！娜璉打頭陣暴雷驚喊：出事的話我不管了

〔記者陽昕翰／高雄報導〕韓國天團TWICE的娜璉終於來台灣，昨晚擔任「2025 7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節」的壓軸，滿場ONCE的應援超給力，她數度以中文回應粉絲的熱情，感動直說「我一定會再來的，掰掰。」

娜璉「打頭陣」來台灣，她表示：「這次我以個人的身分來參加，非常開心，謝謝大家非常熱情的歡迎我們，我會跟我的成員們一起來這邊跟大家見面的，這段時間大家要等我們喔。」甚至用中文談到：「請多喜歡我，請多喜歡TWICE。」直呼好感動。

娜璉終於來台灣開唱。（讀者提供）娜璉終於來台灣開唱。（讀者提供）

事實上，TWICE將在11月22日登上高雄世運主場館舉辦全新巡演，全台灣的粉絲都很期待，台灣成員子瑜能夠趕緊回家鄉開唱。

昨晚娜璉壓軸掀起高潮，除了唱跳主打歌《POP!》、《ABCD》，寵粉的她也與台灣粉絲互動，其中遊戲環節先以便利貼回應粉絲提問。她數度撂中文，包括「感動哭哭了」、「請多喜歡我，請多喜歡TWICE」，展現十足誠意。

娜璉預告，下次要帶著團員一起來台灣。（讀者提供）娜璉預告，下次要帶著團員一起來台灣。（讀者提供）

另外，還有壓軸的舞蹈挑戰，許多ONCE熱情嗨跳TWICE的歌曲，反應非常熱烈，娜璉也親自選出優勝者，可以獲得特別小禮物。

對於滿場粉絲的熱情，娜璉感動直說：「下一次我們的團員來，會帶來更多的禮物跟驚喜來跟大家見面喔。」寵粉的她還放送驚喜，搶先唱跳尚未發行的SOLO新歌，「我真的都給你們了，你們11月的時候再看囉。」

她大方暴雷新歌的舞蹈，還表示：「不管了，出事的話我不管了！」

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