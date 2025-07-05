晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

綠黃色社會來台開唱！連唱兩天最想吃滷肉飯

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本樂團「綠黃色社會」將於9月展開首次亞洲巡演，台北站將在10月18日、19日在新莊Zepp New Taipei開唱，門票於7月12日上午11：00遠大售票系統正式開賣。

綠黃色社會先前有來台參加過音樂祭的活動，對歌迷熱情的回應及大部分歌迷都聽得懂日文這一點印象相當深刻，團員們都相當期待這次的巡迴演出，而除了期待巡演外，團員們也都很期待可以來再回味滷肉飯等美食。

綠黃色社會將正式來台開唱。（好玩國際文化提供）綠黃色社會將正式來台開唱。（好玩國際文化提供）

綠黃色社會是來自日本愛知縣的四人組樂團。團員是由彼此為高中同學的長屋晴子、小林壹誓、peppe，以及小林的青梅竹馬穴見真吾於2012年組成。綠黃色社會創作出許多串流破億歌曲，2020年發行的《Mela!》的串流播放次數達到4億次，2023年的《幻化成花》達2億次，《Character》、和《Summer Time Cinderella》也突破1億次。

2022年舉辦首次的日本武道館演出，2023年至2024年成功舉行ARENA巡演，2025年9月舉辦首次亞洲巡演，聲勢持續成長。連續三年參加「NHK紅白歌合戰」（2022～2024），並於第65屆日本唱片大獎中獲得優秀作品獎。除了忙碌巡演的準備，綠黃色社會於7月4日也發表數位新曲《illusion》，希望歌迷們一起支持新歌，也一同期待綠黃色社會10月的現場演出。

演出時間：10/18（六）17:30 OPEN / 19:00 START

10/19（日）17:30 OPEN / 19:00 START

演出地點：Zepp New Taipei

票價：1樓A區站位 / 2樓座位3600元、1樓B區站位3000元、2樓站位 2800元 〈本場採實名制〉

售票時間：7/12（六）上午11:00

售票系統：Ticket Plus遠大售票系統

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中