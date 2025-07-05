綠黃色社會來台開唱！連唱兩天最想吃滷肉飯

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本樂團「綠黃色社會」將於9月展開首次亞洲巡演，台北站將在10月18日、19日在新莊Zepp New Taipei開唱，門票於7月12日上午11：00遠大售票系統正式開賣。

綠黃色社會先前有來台參加過音樂祭的活動，對歌迷熱情的回應及大部分歌迷都聽得懂日文這一點印象相當深刻，團員們都相當期待這次的巡迴演出，而除了期待巡演外，團員們也都很期待可以來再回味滷肉飯等美食。

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綠黃色社會將正式來台開唱。（好玩國際文化提供）

綠黃色社會是來自日本愛知縣的四人組樂團。團員是由彼此為高中同學的長屋晴子、小林壹誓、peppe，以及小林的青梅竹馬穴見真吾於2012年組成。綠黃色社會創作出許多串流破億歌曲，2020年發行的《Mela!》的串流播放次數達到4億次，2023年的《幻化成花》達2億次，《Character》、和《Summer Time Cinderella》也突破1億次。

2022年舉辦首次的日本武道館演出，2023年至2024年成功舉行ARENA巡演，2025年9月舉辦首次亞洲巡演，聲勢持續成長。連續三年參加「NHK紅白歌合戰」（2022～2024），並於第65屆日本唱片大獎中獲得優秀作品獎。除了忙碌巡演的準備，綠黃色社會於7月4日也發表數位新曲《illusion》，希望歌迷們一起支持新歌，也一同期待綠黃色社會10月的現場演出。

演出時間：10/18（六）17:30 OPEN / 19:00 START

10/19（日）17:30 OPEN / 19:00 START

演出地點：Zepp New Taipei

票價：1樓A區站位 / 2樓座位3600元、1樓B區站位3000元、2樓站位 2800元 〈本場採實名制〉

售票時間：7/12（六）上午11:00

售票系統：Ticket Plus遠大售票系統

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